Llega ´Bastardo´ a México

En las tierras áridas de la península de Jutlandia, en el siglo 18, el capitán retirado Ludvig Kahlen (Mads Mikkelsen) desea establecer un asentamiento rural, logrando hacer productiva una zona donde ningún cultivo sobrevive.

De origen plebeyo, su obsesión es obtener honor para la familia que desea formar, conseguir riqueza y un título real de parte del Rey Federico V, quien desea extender sus dominios.

Nadie cree que tendrá éxito, pero el estoico Ludvig sí, como se ve en El Bastardo (Bastarden) de Nikolaj Arcel, ya en cines mexicanos.

ÉPICA NARRACIÓN

Desde Copenhague, el realizador de La Reina Infiel (En Kongelig Affære) aseguró que de esta historia le llamaron la atención, primero, que es una narración épica, y segundo, su personaje, un hombre deseoso de trascender.

"Es sobre un hombre muy enfocado en su carrera, está deseoso de realizarse, de convertirse en padre, y me identifiqué con ello. Tengo 47 años y apenas hace 3 fui papá por primera vez. Sus ambiciones no son lo importante, sino lograr lo que quiere ser", contó Arcel.

En la capital de Dinamarca, pero en 1755, es donde se desarrolla gran parte del filme, ya que el capitán solicita audiencia con los soberanos para pedirles permiso de construir en un gran brezal.

LA TRAMA

Se siente dispuesto para invertir su propio dinero para la empresa, y pide a cambio una mansión con servidumbre y el reconocimiento nobiliario que ha perseguido toda la vida.

"Su tesón es admirable, porque él no es una persona muy simpática, no trata a la gente tan bien, no es una buena persona, le pega a la niña (Anmai Mus), no es muy lindo, pero eso es real.

"Eso era así en los 1700, no les importaba la gente, es la historia sobre un hombre de ideas anticuadas que se está modernizando", enfatizó Arcel.

Pero el ex capitán se topa con que el despiadado y envidioso terrateniente Frederik De Schinkel (Simon Bennebjerg), quien le declara una guerra campal a Ludvig porque no reconoce los permisos del Federico V.

Se agudiza el conflicto cuando varios de los súbditos de De Schinkel desean irse con Kahlen para evitar sus malos tratos, y Ludvig descubre más cosas por las que vale la pena pelear.

"Me sentí muy afortunado de contar con este elenco. A Mads lo conocía desde La Reina Infiel (2012), y a Simon, el villano, fue un agasajo tenerlo. Lo mismo que Amanda (Ann Barbara); son actores jóvenes que están creciendo como estrellas y me siento afortunado de tenerlos en la historia", destacó Arcel.

Es una una narración épica.