Lideran taquilla por casi un mes

La cinta protagonizada por Ryan Gosling y Margot Robbie se convirtió en la novena mejor taquilla de la historia de un cuarto fin de semana, recaudando 33 millones de dólares.

La película "Oppenheimer", de Christopher Nolan, también continuó en segundo lugar en su cuarto fin de semana recaudando 32 millones de dólares.

El estreno de "Tortugas Ninja: Caos mutante" se colocó en el tercer lugar de la taquilla recaudando 94 millones de dólares, mientras que la película "Meg 2: The Trench" cayó en su segundo fin de semana en taquilla.

La cinta" The Last Voyage of Demeter" fue una decepción en taquilla, pues en su primer fin de semana sólo recaudó 6.5 millones de dólares, cuando su presupuesto fue de 45 millones.

Se espera que la próxima semana "Barbie" y "Oppenheimer" lideren por quinto fin de semana consecutivo la taquilla.