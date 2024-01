´Oppenheimer´ y ´Barbie´ lideran nominaciones al Oscar

Nueva York, EU

Después de un tumultuoso año cinematográfico empañado por huelgas y paros laborales, los Premios de la Academia otorgaron ayer una lluvia de nominaciones a la exitosa película biográfica de Christopher Nolan, "Oppenheimer", que competirá en 13 categorías.

La obra de tres horas de Nolan, considerada como la favorita a mejor filme, recibió nominaciones a mejor película y por la dirección de Nolan; nominaciones de actuación para Cillian Murphy, Robert Downey Jr. y Emily Blunt; y múltiples honores por el arte del drama sobre J. Robert Oppenheimer. Aunque Nolan es considerado como gran cineasta de su época, nunca ha ganado un Premio de la Academia, ni sus cintas han conquistado el premio a la mejor película. Este podría ser su año.

´BARBIE´, EN SEGUNDO SITIO

El gran éxito de taquilla del año, "Barbie", le sigue a su compañera de Barbenheimer con ocho nominaciones incluyendo mejor película; mejor actor de reparto para Ryan Gosling y dos candidatas a mejor canción: "What Was I Made For" y "I´m Just Ken".

Pero Gerwig quedó sorprendentemente fuera de la categoría de mejores directores.

"Killers of the Moon" fue nominada a 10 premios Oscar.

Lily Gladstone, protagonista de "Killers of the Flower Moon", se convirtió en la primera indígena estadounidense nominada a mejor actriz. Por décima vez, Scorsese fue nominado a mejor director. Leonardo DiCaprio, sin embargo, se quedó fuera del premio al mejor actor. El fallecido Robbie Robertson, quien murió en agosto, se convirtió también el primer indígena en ser nominado a mejor música original.

"Poor Things", recibió nominaciones obtuvo 11 nominaciones, por la dirección, la actuación principal de Emma Stone, la actuación de reparto de Mark Ruffalo y nominaciones por su arte y diseño fantástico.

´Barbie´ compite por 8 categorías.

A MEJOR PELÍCULA

Los 10 filmes nominados a mejor película fueron: "Oppenheimer", "Barbie", "Poor Things", "Killers of the Flower Moon", "The Holdovers" ("Los que se quedan"), "Maestro", "American Fiction", "Past Lives" ("Vidas pasadas"), "Anatomie d´une chute" ("Anatomía de una caída") y "The Zone of Interest".

´Poor Things´ logra 11 candidaturas.

MEJOR ACTOR

Los nominados fueron Murphy, Paul Giamatti ("The Holdovers"), Jeffrey Wright ("American Fiction"), Bradley Cooper ("Maestro") y Colman Domingo ("Rustin").

MEJOR ACTRIZ

Las nominadas fueron Carey Mulligan ("Maestro"), Annette Bening ("Nyad") y Sandra Hüller ("Anatomie d´une chute"). Eso dejó fuera a Margot Robbie, la estrella de "Barbie", y a Fantasia Barrino de "The Color Purple" ("El color púrpura").

ACTRIZ DE REPARTO

En la categoría de actriz de reparto, la favorita Da´Vine Joy Randolph de "The Holdovers" continuó su marcha hacia su primer Oscar. A ella se unieron Blunt, Danielle Brooks ("The Color Purple"), Jodie Foster ("Nyad") y America Ferrera ("Barbie").

VAN POR MEJOR DOCUMENTAL

"20 Days in Mariupol" "Four Daughters", "Bobi Wine: The People´s President", "The Eternal Memory" y "To Kill a Tiger".

"20 Days" es una producción conjunta entre The Associated Press y la serie "Frontline" de PBS.

´Killers of the Flower Moon´ va por 10 estatuillas doradas.

PELÍCULA INTERNACIONAL

Las nominadas a mejor película internacional son: "La sociedad de la nieve" de España; "The Zone of Interest" ("Zona de interés") de Gran Bretaña; "Das Lehrerzimmer" ("Sala de profesores") de Alemania; "Io Capitano" ("Yo capitán") de Italia y "Perfect Days" de Japón.

´Sociedad de la Nieve´ va por Mejor Película Internacional.

Y LAS ANIMADAS

Las nominadas a mejor película animada son: "Kimitachi wa dô ikiru ka" ("El niño y la garza"); "Elemental" ("Elementos"); "Nimona"; "Robot Dreams"; "Spider-Man: Across the Spider-Verse" ("Spider-Man: A través del spider-verso").

La presencia de "Barbenheimer" podría impulsar la teletransmisión del 10 de marzo en ABC. Jimmy Kimmel regresará como anfitrión y la ceremonia se adelantará una hora, a las 7 p.m., de Nueva York (0000 GMT).

MEXICANO VA POR LA ESTATUILLA

El cinefotógrafo mexicano, Rodrigo Prieto, recibió una nominación al Oscar a mejor fotografía por su labor en la cinta "Killers of the Flower Moon", de Martin Scorsese.

Prieto compite por la estatuilla con Hoyte van Hoytema ("Oppenheimer"), Matthew Libatique ("Maestro"), Robbie Ryan ("Poor Things") y Edward Lachman ("El Conde").