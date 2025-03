"Avengers: Doomsday"; latinos que participarán en película de Marvel

Marvel Studios ha vuelto a generar una ola de entusiasmo entre los fanáticos con el anuncio del elenco de "Avengers: Doomsday", la próxima entrega de la exitosa franquicia de superhéroes.

Durante una transmisión en vivo a través de redes sociales, la compañía reveló una lista inicial de 27 actores y actrices que formarán parte de esta nueva alineación de los Vengadores. Entre ellos, destacan tres intérpretes latinos que asumirán papeles cruciales en la historia.

El evento de presentación fue liderado por Robert Downey Jr., quien sorprendió al público al confirmar su regreso al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), esta vez en el papel del icónico villano "Doctor Doom". Junto a él, regresarán figuras como Chris Hemsworth (Thor), Anthony Mackie (Capitán América), Paul Rudd (Ant-Man), Tom Hiddleston (Loki), Letitia Wright (Shuri / Black Panther) y Simu Liu (Xu Shang-Chi), además de la esperada aparición de los X-Men y Los Cuatro Fantásticos.

Dentro de esta nueva etapa del UCM, la inclusión de actores de origen latino ha sido un punto clave, con Pedro Pascal, Tenoch Huerta y Danny Ramirez tomando roles protagónicos en la cinta.

Los latinos que se unen a "Avengers: Doomsday"

* Pedro Pascal como Reed Richards / Mr. Fantástico. El actor chileno, conocido por sus papeles en "The Mandalorian" y "The Last of Us", dará vida a Mr. Fantástico, líder de "Los Cuatro Fantásticos". Su debut en este papel será en la película L"os Cuatro Fantásticos: Primeros pasos", que se estrenará en julio de 2025 y sentará las bases para su futura aparición en "Avengers: Doomsday".

* Tenoch Huerta como Namor. El actor mexicano repetirá su papel como Namor, el rey de Talokan, una civilización submarina. Su primera aparición en el UCM fue en "Black Panther: Wakanda Forever" (2022), donde su interpretación fue ampliamente reconocida.

* Danny Ramirez como Joaquín Torres/Falcón. De ascendencia mexicana y colombiana, Ramirez asumirá el manto de Falcón. Su personaje fue presentado en la serie "The Falcon and the Winter Soldier" (2021) y regresará en "Capitán América: Un nuevo mundo" (2025).

La representación latina en el Universo Marvel

El crecimiento de la diversidad en el UCM ha sido evidente en los últimos años, con más actores latinos obteniendo roles protagónicos. Otros intérpretes hispanos que ya han dejado huella en la franquicia incluyen:

Zoe Saldaña (Gamora)

Oscar Isaac (Moon Knight)

Salma Hayek (Ajak)

Xochitl Gómez (América Chávez)

Gael García Bernal (Werewolf by Night)