Revelan tráiler de Resident Evil 9 Requiem

A través de redes sociales se dio un primer vistazo de lo será la siguiente entrega de la saga de terror y supervivencia Resident Evil 9 Requiem, mediante un tráiler revelación.

Este noveno título promete al jugador experimentar una tensión desgarradora, miedo escalofriante y la emoción de escapar de la muerte en un réquiem que te sacudirá hasta lo más profundo.

En el video se muestra a la hija de Alyssa, Grace Ashcroft, quien será la personaje principal nueva de esta entrega y que se verá envuelta en un misterio de desapariciones e incógnitas que giran en torno a un edificio cerca de la ciudad de Raccon City.

Los admiradores y seguidores de esta saga de videojuegos no se quedaron callados y externaron sus dudas, teorías, descontentos y expectativas.

Requiem for the dead. Nightmare for the living.#ResidentEvilRequiem arrives on February 27, 2026 on PlayStation 5, Xbox Series X|S, and PC via Steam. pic.twitter.com/SvLODkaPTj