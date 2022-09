Retratada en pinturas, series y cintas

"Quería mostrarla en ese momento privado, con una cierta gravedad sobre ella", dijo.



UN SÍMBOLO

En los últimos 70 años, autores, cineastas, dramaturgos, compositores y pintores han respondido a la reina como símbolo y como ser humano, ya sea haciendo un comentario sobre lo privilegiado de su posición o intentando hacer un esbozo de la vida privada de una mujer que hablaba pocas veces en público y evitaba hacer revelaciones personales. Las cualidades duales de majestad y misterio la colocaban de forma imaginaria en los sitios más diversos, del sobrio arte real al punk y toda una variedad de caracterizaciones en cine y televisión.

"Creo que porque era una presencia constante que no decía mucho, eso permitía que la gente se proyectara en ella de diferentes maneras", dijo Elizabeth Holmes, cuyo libro sobre el estilo de la realeza "HRH: So Many Thoughts on Royal Style" se publicó en 2020. "Además, puedes hacer muy fácil que la gente se vea como la reina. Lo puedes tomar como un punto de inicio e ir con ello".

EN LA PANTALLA GRANDE

En cine, la reina ha sido representada en ficción en todo tipo de producciones, del retrato galardonado con el Oscar de Helen Mirren en "The Queen" ("La reina") a las películas de farsa de "Naked Gun" y la sombría "Spencer" del director chileno Pablo Larraín, con Kristen Stewart como la princesa Diana y Stella Gonet como Isabel. Donde ha sido dramatizada de forma más completa ha sido en la serie de Netflix galardonada con el Emmy "The Crown", que sigue su vida privada desde el comienzo de su reinado a la época más reciente, y cuya producción hizo una pausa el viernes como muestra de respeto tras su fallecimiento.

Cuando fue interpretada por Claire Foy como una monarca joven y glamurosa, se le puede ver buscando su camino en su nueva vida, tratando de mantener una relación feliz con su esposo, el príncipe Felipe, al tiempo que realizaba sus deberes reales con la sobriedad de una persona mayor.

Olivia Colman continuó el papel de Isabel, que con el tiempo se vuelve más madura e hirsuta, también con defectos, como cuando no viaja inicialmente al lugar de una tragedia minera en Gales para reconfortar a la población local o cuando tiene poca empatía con los problemas de Diana con su hijo Carlos.

SUS AVENTURAS

Los autores de ficción disfrutaban llevar a la reina a aventuras inesperadas. En "The Autobiography of the Queen" de Emma Tennant, la monarca viaja a St. Lucia en el Caribe. S.J. Bennett trabajó desde la premisa de "¿qué pasaría si la reina resolviera crímenes?" en las novelas de misterio "The Windsor Knot" y "A Three Dog Problem".

EN LA MÚSICA

Los músicos le han rendido homenaje, la han condenado y también mencionaron su nombre para hacer reír.

Para los artistas del punk y el New Wave, ella era un monumento que había que derribar. "The Queen Is Dead" de The Smiths se mofa de la familia real y la suscesión de poder.

En cambio, otros compositores respondieron con afecto. Duke Ellington la conoció a finales de la década de 1950 y le pareció "tan inspiradora" que pronto colaboró con Billy Strayhorn en "The Queen´s Suite", para la que mandó a hacer un disco de oro especialmente para ella. A finales de la década de 1960, Paul McCartney hizo la acústica "Her Majesty" .