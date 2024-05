Kevin Costner estrena en Cannes

Cannes, Francia

Un mes antes de que Kevin Costner estrene en los cines la primera entrega de su western de varios capítulos "Horizon: An American Saga", el actor y director acudió al Festival de Cine de Cannes para presentar su proyecto autofinanciado.

"Dos de mis hijos están pescando en este momento", dijo Costner con una sonrisa en una entrevista en el Hotel Carlton. "Y las tres chicas se fueron a un bote. Así que papá está aquí, esperando su película".

DURACIÓN

La película en realidad son dos, o si Costner se sale con la suya, cuatro. "Horizon: Chapter One", que dura tres horas, será estrenada por Warner Bros. en cines el 28 de junio. El capítulo dos sigue el 16 de agosto. Costner tiene guiones listos para las partes tres y cuatro.

Es apenas la cuarta vez que Costner, de 69 años, dirige, después de "Dances With Wolves" ("Danza con lobos") de 1990, "The Postman" ("Mensajero del futuro") de 1997 y "Open Range" ("Pacto de justicia") de 2003. Pero cuando lo ha hecho, Costner generalmente ha sido con una pasión clara por la narración y los personajes. Eso se muestra en la épica "Horizon", con un elenco que incluye a Sienna Miller, Abbey Lee, Sam Worthington y Costner.

HIPOTECA SU PROPIEDAD

También es la mayor apuesta de Costner. Para recaudar el dinero para la producción de más de 100 millones de dólares, hipotecó su propiedad junto al mar en Santa Bárbara, California. Ha estado tratando de hacer "Horizon" durante más de 30 años.

"Doy gracias a Dios por Cannes. Soy un cineasta independiente, esencialmente, y estoy aquí sólo", dijo Costner. "Así que este es un gran momento para mí porque me está ayudando a llamar la atención hacia la película. No tengo todo el dinero del mundo para exponer esta película. Pero tengo mi tiempo y una plataforma aquí".

¿Cuál fue tu consideración al decidir poner tu dinero en "Horizon"? ¿Qué hizo que valiera la pena para ti? : Puedes pasarte la vida tratando de hacer que tu pila (de dinero) crezca más y más. Y no he sido muy bueno en eso. Soy como cualquier otra persona, me gustaría que fuera grande. Pero no a expensas de no hacer lo que siento que me gusta hacer. Si nadie me ayuda a hacerlo y creo firmemente en su valor de entretenimiento, es un negocio en mi mente. Pero no dejo que eclipse el valor del entretenimiento y la esencia de lo que estoy tratando de retratar. No trato de dejar que el miedo controle mis instintos en ningún nivel. No quiero vivir de esa manera. Si estuviera viendo una película sobre mí y pensara: "No arriesgues tu dinero y no hagas algo así", qué (improperio).

En Cannes Isabelle Fuhrman, Ella Hunt, Kevin Costner, Sienna Miller, y Abbey Lee

SU GRAN APUESTA

El cineasta de Horizon: An American Saga, Kevin Costner, le dijo desembolso 98 millones de dólares por las primeras tres películas de su serie occidental, y una cuarta película lo llevará por encima del umbral de los 100 millones de dólares.