"Horizon: An American Saga-Chapter 2" de Kevin Costner se estrenará en Venecia

La segunda parte de "Horizon: An American Saga" de Kevin Costner tendrá su estreno mundial en el Festival de Cine de Venecia en septiembre, dijeron los organizadores el miércoles. "Chapter Two" originalmente estaba programada para un debut en cines a mediados de agosto, pero fue retirada del calendario después de que "Chapter One" tuviera un rendimiento inferior.

La continuación de la epopeya del Oeste se reproducirá fuera de competición el 7 de septiembre, el último día del festival, junto con la proyección de la primera parte. Costner, en un comunicado, dijo que su "sueño" siempre fue mostrar la película en Venecia. La primera entrega tuvo un estreno deslumbrante en el Festival de Cine de Cannes a principios de este año.

Alberto Barbera, director del Festival de Cine de Venecia, lo describió como el "proyecto visionario de un gran actor y director, que se dedicó a la reconstrucción épica de los años cruciales para la fundación del país, inquiriendo más allá del mito en busca de una autenticidad capaz de restaurar un pedazo de historia en su compleja y contradictoria realidad".

El estreno consecutivo de ambas películas, uno en junio y otro en agosto, fue poco convencional. Luego, el primer capítulo recaudó solo 23 millones de dólares en sus primeras dos semanas en cines. Al anunciar el cambio de planes, New Line Cinema dijo que esperaban dar a más audiencias más tiempo para descubrir el capítulo uno.

Un proyecto apasionante durante más de 30 años, Costner invirtió algo de su propio dinero en la realización de las ambiciosas películas, y ya ha comenzado a filmar una tercera entrega de lo que imagina que serán cuatro películas.

"Estoy en deuda con Alberto Barbera por su coraje y liderazgo al comprometerse con este viaje cinematográfico", dijo Costner. "Vivan las películas y a aquellos que estén dispuestos a defenderlas".

La 81ª edición del Festival de Cine de Venecia comienza el 28 de agosto. Entre sus estrenos mundiales más esperados se encuentran "Joker: Folie à Deux", "Beetlejuice Beetlejuice", "The Room Next Door", "Maria", "Queer" y "Wolfs".