Ahora una de vaqueros para Kevin Costner

Ciudad de México.- Su proyecto "más ambicioso", así definió Kevin Costner a su nueva saga de películas Horizon: An American Saga, un western sobre la Guerra Civil estadounidense cuya primera cinta estará dividida en dos partes.

En el estreno del primer trailer, el protagonista, director y co escritor de la saga, aseguró que éste ha sido un proyecto de 30 años y que le ha significado algunos sacrificios personales como el pedir un préstamo sobre su casa en Santa Bárbara para ayudar a financiar la película.

"Cuando nadie quería hacer la primera, se me ocurrió la brillante idea de hacer cuatro", dijo Costner durante una presentación del primer vistazo del filme.

UN WESTERN DIFERENTE

"Así que no sé qué me pasa. Pero quería que se alejara de lo que normalmente vemos en los westerns donde hay una ciudad que ya está allí y que nadie sabe cómo surgió. Hay un tipo que aparece en el horizonte, por así decirlo. No sabemos mucho sobre él, excepto que tiene algunas habilidades que le gustaría dejar atrás y esta ciudad termina necesitando esas imágenes desesperadamente... Con demasiada frecuencia, es sólo una conveniencia para el héroe derribar a un tipo tonto"

Kevin Costner no es ajeno a los westerns, pues recientemente participó en la serie Yellowstone; sin embargo, asegura que si nuevo filme estará enfocado en mostrar la pequeñas cosas y detalles que vivía la gente en esa época.

"Éstas son vidas reales. La gente simplemente se abre camino, las mujeres intentan mantener a sus familias limpias y alimentadas. Eso me atrae. Siempre llegaré a mi tiroteo, pero me atraen las pequeñas cosas que la gente tuvo que soportar. Entonces, para mí, valía la pena conservar Horizon porque sentí que quería contarlo.

ELENCO DE LUJO

Creció y creció y creció hasta que de repente me di cuenta de que tenía que lograrlo y que tenía que buscarme a mí mismo financieramente para hacerlo, lo cual no es lo más inteligente. Pero cuento con que la película hable más que cualquier cosa que pueda decir", dijo el actor.

Además del actor de 69 años, el filme contará con las actuaciones de Sienna Miller, Sam Worthington, Jena Malone, Abbey Lee, Luke Wilson, Ella Hunt y Jamie Campbell Bower; además de Hayes Costner, el hijo de 15 años de Costner.

"Lo hice a propósito, para que él pudiera estar conmigo. Soy como cualquier otro padre, estoy tratando de pensar, ´Esto es realmente genial. Deberías venir a estar conmigo", le dijo el actor, a People, hace un par de años, cuando anunció el filme.