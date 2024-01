Da un giro total Karol Sevilla

"Para mí, como actriz, es un regalo al corazón saber que puedes traspasar la pantalla y ser algo más. En 'Soy Luna' era todo risa y felicidad, mientras que Lupe era toda amargura". Karol Sevilla, actriz y cantante.

Ciudad de México.- Karol Sevilla se siente en la necesidad de pedir disculpas al público por lo errática que será Lupe, su personaje en la serie Siempre Fui Yo, en su segunda temporada y así evitar que sea juzgada.

"En el amor está de mal en peor, no tiene conectados sus chakras", comenta la actriz en entrevista, aunque los primeros minutos del programa, que llega este miércoles a Disney+, parecieran indicar lo contrario.





LA HISTORIA

Tres años después del concurso "El Camino de El Faraón", al que Lupe se inscribió para investigar la muerte de su padre, la joven superó el miedo escénico y ya ejerce su carrera como periodista en México y está comprometida, por lo que vuelve a Colombia feliz para reencontrarse con sus compañeros.

Juntos van a grabar un álbum en la isla privada de su medio hermano, Pipe (José Julián Gaviria), pero la desaparición de un valioso collar familiar, que Lupe recibió de su padre como obsequio de compromiso, desatan la locura.

"En la segunda no se busca una persona, pero sí un objeto tan valioso que pone todo de cabeza.





FUERTE EMOCIONALMENTE

Las mentiras salen a la luz en el momento que tienen que salir, te das cuenta que empiezas a desconfiar de tus propios amigos.

"La primera habló mucho de conocer al Faraón (Christian Tappan), Noah (Pipe Bueno) y Lupe, en esta van a poder conocer la historia de lo que son los demás. Emocionalmente Lupe va a padecer muchas cosas porque con cada uno va a tener un mood", resaltó la también cantante.

En su primera temporada, el programa mostró unión y formación de lazos, por lo que incluso los medios hermanos pudieron sanar su relación, pero todo ello está en riesgo.

Una de las grandes mentirosas en los nuevos episodios, opina Sevilla, es la propia Lupe, quien ya no está con Noah, sino con el futuro médico Fran (Juan David Penagos). Pese a que parece feliz, la actriz afirma que Lupe se lastima a sí misma al no poder ser sincera con sus sentimientos.





CUIDA LA IMAGEN

"Cuando una serie fue tan buena, es tu responsabilidad como nueva imagen no desentonar, pero los personajes nuevos traen amor, romance y secreto, hay más de eso que en la primera. Fran es pragmático y correcto, descubre el amor que tiene por Lupe y lo que está dispuesto a hacer por ello", comentó Penagos.

Para Sevilla, llegar a un proyecto como Siempre Fui Yo es un regalo tras protagonizar Soy Luna, por lo distintos que son entre sí.





MADUREZ HISTRIÓNICA

La intérprete de "Desde Hoy" recuerda que le emocionó leer guiones donde había armas y hasta un rapto como señal de que llegó a una historia con madurez, en la cual podía no ser necesariamente encantadora, sino ser una joven perdida, como muchos lo están en sus 20.

"De Lupe aprendí a respirar mi ansiedad cuando estoy al tope, conecté más con ese grupo al que le da ansiedad estar con mucha gente, como a mí. Mucha gente me mandaba mensajes y me decía: 'Lupe es como yo, me cuesta mucho sonreír, me gusta cantar pero me da pánico escénico y no sé cómo hacerle'", recordó Sevilla.