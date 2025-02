Polémica en los Premios BAFTA 2025: Karla Sofía Gascón ausente en la lista de invitados

La actriz Karla Sofía Gascón no figura en la lista de asistentes a la ceremonia de los Premios BAFTA 2025, que se celebrará este domingo en el Royal Festival Hall de Londres, según informó Variety.

La protagonista de "Emilia Pérez", nominada a mejor actriz, hizo historia el mes pasado al convertirse en la primera actriz trans en ser considerada en esta categoría. Sin embargo, su ausencia en la temporada de premios ha sido notable tras la controversia generada por sus publicaciones en redes sociales, las cuales fueron rechazadas por Jacques Audiard, director de la película, y Netflix, su distribuidora.

Desde que se difundieron sus comentarios, Gascón ha estado ausente en varias premiaciones de cine, como los Critics Choice Awards, los Premios del Sindicato de Productores (PGA) y los Premios Goya en España. BAFTA tampoco la incluyó en la lista oficial de asistentes, lo que indica que no estará presente en la ceremonia de este fin de semana.

A pesar de su ausencia, Emilia Pérez tendrá representación en la gala con Selena Gomez y Zoe Saldaña, quienes también están nominadas en la categoría de mejor actriz de reparto. Ambas actrices, además de competir por el galardón, serán presentadoras de uno de los premios de la noche.

Entre otras figuras que participarán en la entrega de los BAFTA se encuentran Adam Scott, Anna Kendrick, Camila Cabello, Chiwetel Ejiofor, Colman Domingo, Isabella Rossellini, James McAvoy, James Norton, Jesse Eisenberg, Letitia Wright, Leo Woodall, Lupita Nyong'o, Marisa Abela, Mark Hamill, Naomi Ackie, Pamela Anderson, Ralph Fiennes, Simon Pegg, Thomasin McKenzie, Vanessa Kirby, Will Poulter y Will Sharpe.

En la parte musical de la ceremonia, la banda Take That interpretará "Greatest Days", tema incluido en la película Anora. Además, el actor Jeff Goldblum tendrá una participación especial al tocar el piano durante el segmento "In Memoriam".

La 78 edición de los Premios BAFTA (British Academy of Film and Television Arts), se celebrarán el domingo 16 de febrero.