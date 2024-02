¡Destapa nuevo personaje!

Guadalajara, Jalisco

Jenna Ortega, conocida por protagonizar la serie de Netflix, "Merlina", confirmó que su papel en la secuela de "Beetlejuice", dirigida por Tim Burton, es Astrid, la hija de Lydia Deetz, el personaje interpretado por Winona Ryder en la película original de 1988 y está programada para estrenarse en cines de Estados Unidos el 6 de septiembre de la mano de Warner Bros.

"Es rara, pero de una manera diferente y no de la manera que podrías asumir", contó Ortega sobre su personaje en una entrevista para Vanity Fair, añadiendo que la relación entre Astrid y Lydia es fundamental para la trama.

MUY COMPLEJO

La actriz de 21 años también destacó la complejidad de su personaje, que se encuentra en un proceso de ponerse al día con la vida de su madre desde los eventos de la primera película.

"Y también es muy extraño, porque es mucho ponerse al día y juntar las piezas de lo que ha sucedido en la vida de Lydia desde entonces, lo cual es agradable, creo, para cualquiera que ame al personaje y esté emocionado de verla de nuevo", explicó Ortega.

Aunque Astrid es diferente de Lydia, Ortega subrayó que no es un personaje "brillante y soleado en absoluto".

"No se va al extremo opuesto del espectro, pero cualquier niño que se convierta en adolescente quiere distanciarse de sus padres. Así que creo que es un poco de eso. No estoy usando rosa y no soy animadora, pero estoy un poco en contra de la historia o el pasado de mi madre. Chocamos bastante", explicó Ortega.

OTRO DESAFÍO

La estrella de Scream VI, que anteriormente encarnó a otro personaje oscuro también compartió sus impresiones sobre trabajar con Winona Ryder. Aunque considera que Ryder es "la más genial de todos", confesó que interpretar a su hija y tener que expresar desacuerdo fue un desafío divertido para ella como actriz.

"Interpretar a su hija y también tener que decir, ´Mamá...´, y rodar los ojos fue definitivamente más desafiante para mí como actriz, pero muy divertido de interpretar", dijo Ortega a Vanity Fair.

El título de la nueva película, Beetlejuice Beetlejuice, hace referencia al personaje principal, interpretado por Michael Keaton, quien regresa junto a Ryder y Catherine O´Hara. Tim Burton, el director original, también regresa para dirigir la secuela, y Monica Bellucci se une al elenco.

EL IMPACTO DE MERLINA

Jenna Ortega también habló sobre el impacto de su anterior proyecto, ´Merlina´, que la catapultó a la fama global. En medio del éxito de la serie en Netflix, la actriz confesó haberse sentido emocionalmente confundida. Fue durante la huelga de SAG-AFTRA, que paralizó Hollywood, que Ortega pudo tomarse un respiro y reflexionar sobre su carrera. La experiencia de trabajar en ´Beetlejuice 2´ revitalizó su pasión por la actuación, según la actriz.