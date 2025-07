¡Una probadita!

J acob Elordi interpreta a la criatura en la nueva adaptación de Frankenstein, dirigida por Guillermo del Toro, cuya primera imagen oficial fue revelada este lunes en exclusiva por Vanity Fair.

La película tendrá su estreno mundial en el Festival de Cine de Venecia, entre el 27 de agosto y el 6 de septiembre, y llegará a Netflix en noviembre.

GRAN FÁBULA

Con Oscar Isaac como el Dr. Victor Frankenstein, esta versión del clásico de Mary Shelley se presenta como una fábula sobre la creación, el abandono y la búsqueda de sentido.

"Es la idea de una persona que pasa de ser un bebé a un ser humano en muy poco tiempo y que es expuesta a todo: el frío, el calor, la violencia, el amor, la pérdida. Y luego va con su creador a preguntarle: ´¿Por qué me pusiste aquí? ¿Por qué no me diste las respuestas? ¿Qué tengo que aprender de mi sufrimiento?´", explicó Del Toro a la revista.

La cinta también explora vínculos familiares atravesados por la repetición del daño.

"La película trata de articular cómo un padre se convierte en su propio padre sin darse cuenta", señaló el director mexicano, quien relaciona este filme con su experiencia de ser padre de dos hijas adultas, además de inspirarse también en cuentos populares y la Biblia.

GARFIELD ABANDONÓ LA CINTA

El papel de la criatura había sido asignado originalmente a Andrew Garfield, pero su salida tras las huelgas de Hollywood en 2023 obligó a reconfigurar la producción a solo nueve semanas del rodaje. Elordi fue convocado de emergencia, y su estatura de 1.96 metros contrastó notablemente con la de Garfield, de 1.78.

"Andrew Garfield salió y Jacob entró. Quiero decir, fue como si Jacob fuera el actor más perfecto para la criatura. Y tenemos una conexión sobrenaturalmente buena. Es como muy pocas palabras. Muy pocas cosas tengo que decir, y él las hace", agregó Del Toro.

EL MAQUILLAJE

El maquillaje del personaje estuvo a cargo de Mike Hill, colaborador habitual de Del Toro en La Forma del Agua y El Callejón de las Almas Perdidas. Su trabajo se refleja en cada detalle de la criatura interpretada por Elordi, cuyo aspecto remite a la estética del "kintsugi", técnica japonesa que repara fracturas con metales preciosos, según destacó la publicación.

ES SÓLO UN OSCURO ADELANTO

La primera imagen oficial de la criatura, su apariencia completa permanece parcialmente oculta. El personaje interpretado por Elordi aparece cubierto con una capucha y el rostro parcialmente envuelto en una tela oscura.