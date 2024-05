La química entre Sydney Sweeney y Álvaro Morte en Inmaculada

Desde el primer momento en que Sydney Sweeney vio a Álvaro Morte, quedó encantada con él, y supo que la química entre ambos era innegable.

Ella de 26 de años, y él de 49, vivieron "un flechazo" de buena onda y camaradería cuando se conocieron años atrás en Madrid, y ahora, son los protagonistas de Inmaculada.

"Estaba en una gala y me tocó sentarme en la misma mesa que él. Le dije que lo conocía, conversamos y me cayó muy bien. Yo estaba buscando al personaje del Padre Sal Tedeschi. Le marqué a mi equipo y les dije: 'sé quién lo hará'", contó Sydney en conferencia de prensa, sobre la experiencia en el filme que ella protagoniza y produce.

"Recuerdo que había mucha gente, y nos caíamos muy bien. Le di mis datos y al día siguiente me hablaron y me dicen: 'te queremos en Italia para unas pruebas'. Y yo dije, 'no, es casi Navidad'. Pero fui luego, quedamos bien y nos enamoramos del proyecto", describió Morte también sobre la experiencia.

Ella, muy popular por su trabajo en Euphoria, The White Lotus y Madame Web, es la sensación juvenil del momento. La nueva "it girl, en cines, de Hollywood".

Él, se convirtió en la sensación internacional por su papel de El Profesor, de La Casa de Papel. Ambos vinieron a Ciudad de México para presentar la película de terror que estrena el 30 de mayo y que tendrá avances este fin de semana en la CCXP 2024.

"La verdad es que no me gusta ver películas de terror, para nada. Pienso que es divertido, y necesario, tener este género, pero sí soy de los que se asustan. Acepté hacer la historia porque el Padre es un personaje muy complejo y en tiempos de hoy, es necesario hablar de un hombre que controla un convento, con puras mujeres, y que a ellas incluso les dice cómo controlar su cuerpo en pos de beneficiarse como le da la gana", opinó el actor español.

"Y coincidimos en que disfrutamos la experiencia de hacer un filme que tiene mucha lecturas, y que más que criticar la religión, simplemente aborda una perspectiva de una mujer de fe que se topa con una situación de terror que no puede controlar", añadió Sydney.

LA TRAMA

Inmaculada muestra cómo la Hermana Cecilia (Sweeney), llega de los Estados Unidos a un convento de Italia, para consagrarse a la religión católica, aunque no se espera que el Sacerdote líder de la congregación tenga dobles intenciones con ella y con su cuerpo.

Fue dirigida por Michael Mohan y escrita por Andrew Lobel, y fue el motivo de bromas y chistes en la conferencia que se hizo hoy por la mañana, en donde Álvaro y Sydney se mostraron muy consecuentes con bromas sobre la posible bendición de un reportero vestido de sacerdote o al hablar de filmes de terror que los han marcado.