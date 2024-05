Ingrid Coronado se suma a "Sale el Sol"

Ciudad de México

Dicen por ahí que el Sol sale para todos, y esta frase no podría describir mejor la nueva etapa de la carrera de Ingrid Coronado; y es que en medio del pleito legal que enfrenta con Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar, la conductora acaba de regresar a la pantalla chica tras seis años de ausencia.

Esta mañana y ya lejos de Tv Azteca, televisora en la que trabajó por mucho tiempo, se unió como conductora estelar del programa matutino "Sale el Sol".

NUEVA OPORTUNIDAD

Para la exGaribaldi esta nueva oportunidad viene a complementar todo lo que ha venido haciendo en estos últimos años, en los que se desarrolló como escritora, conferencista y creadora de contenido.

"Había dedicado una carrera de casi 20 años a programas de entretenimiento en la televisión nacional, pero me enfoqué ahora en otro tipo de contenidos; estuve haciendo radio, tengo mi podcast, he sacado libros y hecho conferencias. Ahora regreso con más herramientas y más colores en mi paleta para darle al público", dijo en conferencia de prensa.

Antes de entrar a su primer programa en Imagen Televisión, Coronado confesó que por unos minutos volvió a sentir los nervios de la primera vez que salió a cuadro, pues en esta ocasión es iniciar en un nuevo lugar, con nuevos compañeros; pero después se acordó que lleva toda la vida haciendo televisión.

FELIZ DE VOLVER

"Son más los años que he trabajado en la televisión, que los que no. Me siento contenta de formar parte de esta nueva familia, trabajar con personas que admiro, que quiero; con algunos he tenido la oportunidad de trabajar en el pasado, como el productor Adrián Patiño. Con muchos ya he trabajado, son amigos de toda la vida", agregó.

Asimismo, y a pesar de que lleva unas horas en la empresa, ya se siente parte de, pues la bienvenida que recibió fue muy especial: "Es todo nuevo, empresa, compañeros, todo nuevo. Desde que puse el primer pie, me sentí bienvenida, fue tan bonito, una sensación de familiaridad que no esperaba", finalizó.

COMPARTE CRÉDITOS

En este programa comparte crédito con Mauricio Islas, Mark Tacher, quienes se integran también al programa, así como Mariana Ochoa, quien ya estará de manera oficial en el show, entre otros anfitriones.