¡No hay quinto malo!

Harrison Ford, en "Indiana Jones and the Dial of Destiny".

Uno de los estrenos más esperados del cine es "Indiana Jones and the Dial of Destiny". Los fans del personaje Harrison Ford esperan con ansias la última entrega de la saga, que promete mucho suspenso y última tecnología en imágenes para rejuvenecer al actor de 80 años.

El histriónico estadounidense rodó con 79 años esta película dirigida por James Mangol, incluso, tuvo una pequeña lesión que atrasó unos meses el resto de las escenas. Pero, fiel a su estilo aventurero, la cinta promete darle un cierre glorioso a Henry Walton Jones Jr., más conocido como Indiana Jones.

DECEPCIONA LA ANTERIOR

Quizá el fantasma que sigue deambulando entre los creadores de esta película es el de la decepción que significó para la crítica especializada y para muchos fans la cuarta entrega de la historia: "Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal" ("Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull").

La trama de la cinta estrenada en 2008, aborda a "Indy" en contienda con los soviéticos que buscan la calavera de cristal y que secuestran al profesor Harold Oxley (encarnado en John Hurt). La búsqueda de su amigo por parte del personaje de Harrison Ford, se ve complementada por Mutt Williams (interpretado por Shia Labeouf).

Lo que sigue en la trama es el trabajo conjunto entre Indiana Jones y el joven para poder hallar a Harold. Pero cuando reaparece Marion Ravenwood (interpretada por Karen Allen), el protagonista se entera que quien lo ayuda a buscar al profesor no es otra persona que su hijo. Este aspecto, además de lo "envejecido" que se veía el personaje de Ford, fue el que millones de personas descalificaron.

CRUEL CRÍTICA