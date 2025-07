Son oro en taquilla

L a primera familia de Marvel finalmente encontró oro en la taquilla "The Fantastic Four: First Steps" ("Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos"). La primera película sobre los superhéroes realizada bajo la dirección de Kevin Feige y Walt Disney Co., recaudó 118 millones de dólares en su primer fin de semana en 4.125 cines de América del Norte, según estimaciones del estudio el domingo.

Eso la convierte en el cuarto lanzamiento más grande del año detrás de "A Minecraft Movie", "Lilo & Stitch" y "Superman", y en el mayor lanzamiento de Marvel desde que "Deadpool & Wolverine" recaudó 211 millones de dólares al inicio el verano pasado. Internacionalmente, "Los Cuatro Fantásticos" recaudaron 100 millones de dólares en 52 territorios, sumando un debut mundial de 218 millones de dólares. Las cifras estaban dentro del rango que el estudio esperaba.

LE SIGUE

La película llegó tras otro gran relanzamiento de superhéroes, "Superman", de James Gunn, que se estrenó hace tres fines de semana y ya ha superado los 500 millones de dólares a nivel global. Esa película, de otro de los principales actores en películas de cómics, DC Studios, ocupó el segundo lugar con 24,9 millones de dólares a nivel nacional.

El éxito de taquilla de "First Steps" y "Superman" significa que "Toda la noción de la fatiga de superhéroes, de la que se ha hablado mucho, creo que puede ser descartada. Siempre digo que es fatiga de malas películas, no fatiga de superhéroes", dijo Paul Dergarabedian, analista senior de medios de la firma de datos Comscore.

"First Steps" es el último intento de llevar a la familia superhumana a la gran pantalla, tras actuaciones mediocres de otras versiones. La película, basada en los cómics originales de Marvel, está ambientada en la década de 1960 en un mundo retro futurista liderado por los "Cuatro Fantásticos", una familia de astronautas convertidos en superhumanos por la exposición a rayos cósmicos durante una misión espacial.

GRAN REPARTO

La familia está compuesta por Reed Richards (Pedro Pascal), quien puede estirar su cuerpo a longitudes increíbles; Sue Storm (Vanessa Kirby), quien puede volverse invisible; Johnny Storm (Joseph Quinn), quien se transforma en una antorcha humana ardiente; y Ben Grimm (Ebon Moss-Bachrach), quien posee una tremenda fuerza sobrehumana con su piel de piedra.

La taquilla norteamericana actualmente está un 12% por encima del año pasado.

TOP DIEZ

1. "The Fantastic Four: First Steps", 118 millones de dólares

2. "Superman", 24,9 millones de dólares

3. "Jurassic World Rebirth", 13 millones de dólares

4. "F1: The Movie", 6,2 millones de dólares

5. "Smurfs", 5,4 millones de dólares

6. "I Know What You Did Last Summer", 5,1 millones de dólares

7. "How to Train Your Dragon", 2,8 millones de dólares

8. "Eddington", 1,7 millones de dólares

9. "Saiyaara", 1,3 millones de dólares

10. "Oh, Hi!", 1,1 millones de dólares