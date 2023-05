Aborda clásicas e incómodas reuniones

"Fue un espacio en el que permitimos que las cosas sucedieran, creo que en nuestras vidas personales somos muy distintas y al mismo tiempo tenemos muchas similitudes. Anette y yo tenemos muchas coincidencias en cómo hemos vivido la maternidad y eso ayudó a la historia", aseguró Huijara en entrevista.

LA TRAMA

Explicaron cómo su inesperada amistad dentro de la trama y el respeto que existe entre ella como profesionales sirvió para que tuvieran una buena química.

"Yo iba extasiada a trabajar, tenía muchas ganas de hacer comedia, nos divertimos mucho y todo eso, mas el amor y la pasión que le tenemos a nuestra profesión hizo que todo funcionara tan bien", confirmó Michel.

La cinta dirigida por Javier Colinas narra la historia de Lidia (Gala Montes) Manuel (Michel Duval), una pareja de recién casados cuyas familias, de diferentes clases sociales tendrán que reunirse para celebrar el Día de las Madres.

"La película tiene el valor de la empatía, que no importa cuánto dinero tengas, siempre pueden terminar todos juntos compartiendo la mesa en el día de las madres, mas allá de las cuestiones materiales, y eso es muy importante", dijo Montes.

"Es la primera vez que me pasa que en un proyecto mi pareja (Gala) tiene tantas ganas de que saliera bien como yo y eso se nota en la pantalla", continuó Duval.

Todo cambia cuando Francisco, interpretado por Alejandro Camacho, se ve forzado a revelar un secreto enfrente de toda la familia que cambiará el rumbo de la historia.

"Me divirtió mucho el personaje desde que lo leí, por eso lo acepté. Me dediqué a disfrutarlo y tener esa introspección para poder hacer a un perdedor. Me tocó meterle garra para no pasarme; me sentí muy cómodo", contó Camacho.

"Lo padre es que la comedia es agridulce, porque de pronto te estás matando de la risa, pero tiene sus momentos de reflexión, por eso el final es padre, es un final real", Leticia Huijara, actriz.