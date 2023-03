Atrevida historia

Ciudad de México

El español fue un emblema de la industria de cine para adultos, pero los actores Martiño Rivas y María de Nati creen que trascendió no sólo por el tamaño de su miembro, sino también por su carisma, arrojo y la libertad con la que vive, lo cual quedó plasmado Nacho, que se ya estrenó en Lionsgate+.

IMPREDECIBLE

"Nacho es totalmente impredecible, a él le encanta sorprenderse, no piensa en el futuro, no se come demasiado la cabeza con el pasado tampoco, él habita el momento.

"Siempre dice que puede estar cenando con el presidente del gobierno y al día siguiente despertar en un calabozo. No podríamos comparar nuestra vida con la suya de forma ni cercana, porque la suya es muy vertiginosa", dijo en entrevista Rivas, quien interpreta a Vidal.

PROTAGONISTA Y NARRADOR

Vidal no sólo es el protagonista en la producción, sino también el narrador que guía a los espectadores por pasajes de su vida, desde su infancia en una familia religiosa hasta su juventud sin preocupaciones, hasta que su destino queda marcado al enamorarse de Sara Bernat (De Nati).

Ella le asegura que tiene un don debajo de los pantalones y lo convence de presentarse en una sala en Barcelona donde se practica sexo en directo para cerca de 300 espectadores, lo resulta en sus primeras experiencias bajo los reflectores, aunque no necesariamente positivas.

GRAN POTENCIAL

"Durante su primera semana eran tres números que tenía que hacer diarios, cada uno de 15 minutos de duración, y cuenta la leyenda que no consiguió una erección en ninguno de ellos. Sin embargo, el día que habían hecho la prueba, la dueña de la sala se quedó fascinada con el potencial", contó Rivas.

Nacho es un show con desnudos explícitos, donde el propio Vidal fue el doble de pene, pero los actores creen que a pesar de todo hay una gran ternura en la vida de sus personajes.

"En este contexto que es tan loco, a veces tan frívolo y tan disociado de lo emocional, creo que ellos sí están enamorados. Ella es su primer punto de apoyo, la primera persona que le ayuda a darse cuenta que tiene algo muy especial, que tiene un carisma que va más allá de su físico, una apariencia y unos centímetros.

LLORA AL LEER EL GUIÓN

"Ella confía en él, es su oráculo, su punto de partida y de retorno. Cuando Nacho se siente más perdido, ella es la persona en la que más confía, tienen una relación que lleva a muchos puntos. Hay veces en que ella es casi su madre, su amiga, su compañera de trabajo", consideró De Nati.

De hecho, Vidal confesó que al leer el guión lloró muchas veces por lo impactante que fue para él todo el proyecto, que considera muy honesto.