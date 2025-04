Está por llegar nueva entrega

Antes de que la segunda temporada llegue a las pantallas el 13 de abril, HBO confirmó la renovación de "The Last of Us" para una tercera entrega.

La segunda temporada, compuesta por siete episodios, estará ambientada cinco años después de los acontecimientos de la primera. En ella, Joel y Ellie enfrentarán no sólo un mundo aún más hostil y peligroso, sino también las consecuencias emocionales y personales de sus decisiones pasadas.

"Abordamos la segunda temporada con el objetivo de crear algo de lo que pudiéramos estar orgullosos. El resultado ha superado incluso nuestras metas más ambiciosas... ¡Estamos deseando continuar la historia con la tercera temporada!", dijo Craig Mazin, cocreador, guionista y director de la serie.

ELENCO

Al elenco principal, encabezado por Pedro Pascal (Joel), Bella Ramsey (Ellie), Gabriel Luna (Tommy) y Rutina Wesley (María), se suman rostros nuevos que darán vida a personajes claves en esta nueva etapa: Kaitlyn Dever como Abby, Isabela Merced como Dina, Young Mazino como Jesse, Jeffrey Wright como Isaac y Catherine O´Hara como estrella invitada.

"Ver a The Last of Us cobrar vida con tanta belleza y fidelidad ha sido un hito en mi carrera... Estamos encantados de traerles más de The Last of Us", agregó Neil Druckmann, cocreador y mente detrás del videojuego original.

Desde su debut en 2023, The Last of Us se consolidó como un fenómeno televisivo global con 24 nominaciones al Emmy y una recepción crítica que la posicionó como una de las mejores adaptaciones de videojuegos a la pantalla chica.

RENOVACIÓN

La renovación, según Francesca Orsi, vicepresidenta ejecutiva de programación de HBO, responde a la calidad narrativa y técnica del equipo creativo.