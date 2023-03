Amor incondicional hacia el videojuego

‘THE LAST OF US’

Ciudad de México

El amor, coinciden Craig Mazin y Neil Druckmann, creadores del fenómeno televisivo The Last of Us, es el eje de todo. Muchos tipos, pero principalmente, el “incondicional” de Joel (Pedro Pascal) por Ellie (Bella Ramsey), y viceversa.

Él es el endurecido padre que perdió a su familia, pero en medio del infierno halló a una suerte de hija. Ella, la adolescente inmune a un virus que diezmó al mundo, y se cruzó con alguien que la procura y la ve no sólo como un milagro, sino una chica. Uno es el refugio del otro, y su amor no es ni inocente ni ingenuo.

EL AUTOR

Druckmann, autor del videojuego que debutó en PlayStation 3 en 2013 y productor de la serie de HBO Max que culminó este domingo su primera temporada, cree que el amor está en algunas de sus referencias del género postapocalíptico. Están por ahí “La Carretera”, novela de Cormac McCarthy, y Niños del Hombre, película del mexicano Alfonso Cuarón. De ambas obras, The Last of Us bebe, pero también se aleja.

APUESTA EXITOSA

HBO confió al máximo en la visión de Druckmann y Mazin (Chernobyl). Según medios estadounidenses, los ocho episodios costaron más de 100 millones de dólares. Ha salido redituable, pues las cifras de audiencia son comparables a las del coloso La Casa del Dragón, así que una segunda temporada está en marcha.

Salvo críticas por el realce de ciertas historias de amor dentro de la trama, la adaptación ha encandilado a crítica y al público. Una total rareza dentro del mapa de los videojuegos que son trasladados a la gran pantalla, donde abundan experiencias fallidas.

Que algunos proyectos no hayan llegado a buen puerto, los showrunners lo acreditan a no atreverse a cambiar cosas en la adaptación, o modificarlas demasiado. También a la falta de amor y honestidad con que los involucrados atacan la producción.

SE MIRA, NO SE JUEGA

Un fenómeno televisivo The Last of Us.

Por ejemplo, en The Last of Us, la serie, no aparecen tantos infectados como en el videojuego, tantas redadas de humanos. Por ende, los combates y momentos de adrenalina, con disparos y explosiones se redujeron al mínimo.

“Parte del proceso de adaptación es dilucidar cómo trasladar algo jugable a un medio pasivo, que es la pantalla. En el juego tus opciones muchas veces son: evitar la confrontación o pelear con infectados o caníbales. Hay muchos combates”, deslizó Mazin.

“En nuestra serie, es posible que haya muchos más infectados más tarde (en subsecuentes temporadas). Incluso de diferentes tipos. Pero en estos episodios hemos priorizado el poder de las relaciones y tratado de encontrar significado en cada momento de acción. Sí, quizás cierta gente quería más acción. Pero nosotros no queríamos algo repetitivo. Este The Last of Us no lo juegas, lo miras”.

CONFIRMAN QUE RAMSEY SE QUEDA

Los creadores confirmaron a Bella Ramsey.

“Las cosas serán diferentes, así como la primera temporada fue distinta (al videojuego). Algunas cosas serán distintas radicalmente y otras un poco. Será algo especial, no exacto como el videojuego, pero sí la serie que Neil y yo queremos”, Craig Mazin, creador

Fans especularon que para la temporada 2 de The Last of Us, que adaptará el segundo videojuego y transcurre cinco años después de la historia del primero, tendrá a una nueva actriz como Ellie. Los creadores confirmaron a Bella Ramsey.

“Sólo consideraríamos recastear el personaje si ella nos dijera que no quiere trabajar con nosotros, e incluso en ese caso trataríamos de convencerla”, dijo Neil Druckmann.

La segunda temporada llegaría entre 2024 y 2025. Craig Mazin no quiso adelantar nada al respecto, sólo que el proyecto lo pone muy ansioso y emocionado.