Le hace puros elogios a "Drácula: Mar de Sangre"

Ciudad de México

Guillermo del Toro se deshizo en elogios para "Drácula: Mar de Sangre". El director quería dirigir el proyecto basado en un episodio de la novela de Bram Stoker, pero lo dejó por motivos de agenda y quedó en manos de André Ovredal. "Disfruté mucho de Drácula, ¡magnífica, ostentosa y salvaje!", tuiteó el mexicano.

Drácula: mar de sangre (The last voyage of the Demeter, 2023) imagina lo que pasó en esa travesía de semanas en el carguero, que llegó a su destino con toda la tripulación misteriosamente masacrada por una bestia desconocida.