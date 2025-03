Está Charli XCX entre las opciones para Narnia de Netflix

Charli XCX podría sumarse al elenco de la nueva adaptación de Las Crónicas de Narnia que prepara Greta Gerwig para Netflix.

Según reportes de Deadline e IndieWire, la cantante y compositora británica es una de las opciones consideradas para interpretar a Jadis, la Bruja Blanca, personaje que en la trilogía cinematográfica anterior fue interpretado por Tilda Swinton.

Hasta el momento, no hay confirmación oficial por parte de Netflix, Gerwig o los representantes de la artista.

La noticia surge en un momento en el que Charli XCX ha expandido su trayectoria hacia la actuación. La intérprete de "Speed Drive", quien recientemente ganó cinco premios Brit, ha sido parte de diversas producciones cinematográficas, como The Gallerist de Cathy Yan, Sacrifice de Romain Gavras y I Want Your Sex de Gregg Araki.

También participó en la película independiente Erupcja, dirigida por Pete Ohs, donde además de actuar, fungió como coproductora junto con Jeremy O. Harris.

Gerwig, quien fue confirmada como directora de al menos dos películas de Narnia, ha expresado que asumir este proyecto representa un reto.

En entrevistas previas, mencionó que siente "terror" ante la tarea de adaptar la saga de C.S. Lewis, una de las más icónicas de la literatura fantástica.

La cineasta, conocida por su trabajo en Mujercitas y Barbie, tiene previsto estrenar la primera entrega en cines IMAX en noviembre de 2026, con su lanzamiento en Netflix programado para el 25 de diciembre de ese mismo año.

Netflix adquirió los derechos de Las Crónicas de Narnia en 2018, con la intención de desarrollar nuevas películas y series basadas en la obra de Lewis.

En 2020, Gerwig fue incorporada como directora y guionista del proyecto, aunque aún se desconocen detalles sobre el elenco y la historia que se abordará en la primera entrega.

Por ahora, la posibilidad de que Charli XCX interprete a la Bruja Blanca sigue en etapa de negociación, sin que se haya cerrado un acuerdo definitivo. Netflix y los representantes de la artista evitaron hacer comentarios sobre el tema a Deadline.