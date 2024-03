Godzilla y Kong: El Nuevo Imperio: Abrumadora

El llamado "Monsterverse" de Legendary Pictures y Warner Bros. ha producido cinco películas: Godzilla (2014), Kong: La Isla Calavera (2017), Godzilla II: El Rey de los Monstruos (2019), Godzilla vs. Kong (2021) y la que nos atañe: Godzilla y Kong: El Nuevo Imperio.

El principal atractivo de esta última es precisamente la conjunción que une los nombres de estos dos titanes, o kaijus, en el título. Y es que si bien la película anterior los puso en contra la mayor parte del tiempo, al final cada uno tomo su rumbo: Godzilla se sumergió en el mar para descansar, y Kong se quedó viviendo en la Tierra Hueca.

Es precisamente en este lugar donde algo extraño está pasando; algo lo suficientemente peligroso para atraer a Godzilla, quien despierta, se recarga, destruye todo a su paso, y eventualmente se une a Kong y los científicos humanos.

Durante la primera mitad, la película se desarrolla con un tono de misterio en el que hay pistas sobre una presencia que está sembrando el caos, y el director Adam Wingard crea una atmósfera lo suficientemente intrigante para mantener nuestra atención. Esto, sin olvidar también los chistes y ese lado ligero presente en tantas películas de la era Showa del cine japonés, sobre todo con los personajes de Dan Stevens y Brian Tyree Henry (aunque no dejan de ser típicamente hollywoodenses).

Es cuando empiezan a llegar las respuestas que todo -literalmente- se empieza a desmoronar. De estar en un mundo con tintes de Avatar de repente estamos en una versión surreal de El Planeta de los Simios, y es aquí donde empiezan a caer varios guiños para los fans de este universo, pero también donde la mitología se empieza a complicar tanto, que corre el riesgo de hundir todo lo anterior.

Pronto, sin embargo, llega el esperado acto final lleno de acción, enfrentamientos, y una explosión de efectos especiales tan vistosa como abrumadora. Desafortunadamente, el aspecto visual de la película es sumamente insípido, y en muchos momentos hasta se ve como si estuviera filmada en 3D y no tuviéramos los lentes necesarios. Una pena, porque los detalles en los monstruos son destacables, aunque no se comparan con los de la película japonesa que recién se convirtió en todo un suceso: Godzilla: Minus One.

Dos estrellas y media