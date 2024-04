The Last of Us se corona en los Critics Choice Super Awards 2024.

Godzilla Minus One, Misión Impossible: Sentencia Mortal , Pobres Criaturas y The Last Of Us encabezaron la lista de ganadores de los Critics Choice Super Awards 2024.

LA GRAN GANADORA

The Last of Us claramente lideró llevándose a casa trofeos en sus siete categorías nominadas, entre ellas obtuvo victorias tanto en Mejor serie de Superhéroes, serie limitada o película hecha para televisión, como en Mejor serie de terror, serie limitada. o Película hecha para televisión.

Según Deadline, Godzilla Minus One, Misión Impossible, Pobres Criaturas y Talk To Me encabezaron las categorías de películas con dos victorias cada una.

Mientras que Godzilla Minus One se llevó el trofeo a la Mejor Película de Ciencia Ficción/Fantasía, Tom Cruise recibió el premio al Mejor Actor en una Película de Acción por Misión: Imposible.

La ganadora del Óscar Emma Stone también se quedó con el reconocimiento a Mejor Actriz en una Película de Ciencia Ficción/Fantasía.

Talk to Me fue reconocida como la Mejor Película de Terror y Sophie Wilde obtuvo el premio a la Mejor Actriz en una Película de Terror.

Pedro Pascal fue premiado tanto como Mejor Actor en una Serie de Superhéroes, Miniserie o Película para Televisión, como Mejor Actor en una Serie de Terror, Miniserie o Película para Televisión.

Y Bella Ramsey también ganó Mejor Actriz en una Serie de Superhéroes, Miniserie o Película para TV, así como Mejor Actriz en una Serie de Terror, Miniserie o Película para TV. Melanie Lynskey también se llevó a casa el premio al Mejor Villano de Serie, Serie Limitada o Película para Televisión.