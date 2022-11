Muere a los 89 años papá de Jennifer Aniston

John Aniston, la estrella ganadora del Emmy por la telenovela "Days of Our Lives" y padre de Jennifer Aniston , murió a los 89 años.

DESPEDIDA

"Dulce papá... John Anthony Aniston", escribió Jennifer Aniston. "Fuiste uno de los humanos más hermosos que he conocido. Estoy tan agradecida de que hayas subido a los cielos en paz y sin dolor. ¡Y el 11/11 nada menos! Siempre tuviste el momento perfecto. Ese número tendrá para siempre un significado aún mayor para mí ahora".

Los créditos actorales de John Aniston incluyen "Search for Tomorrow", "The West Wing" y "Gilmore Girls". Pero fue mejor conocido por su papel de larga duración en "Days of Our Lives" como el patriarca de la familia Victor Kiriakis, el ex capo de la droga que luego fundó las poderosas Titan Industries.

En 2017, su trabajo en "Days of Our Lives" le valió una nominación al Emmy como mejor actor de reparto en una serie dramática. A principios de este año, recibió un premio Emmy por su trayectoria, y Jennifer Aniston lo honró a través de un video.

"Es una oportunidad no solo para rendir homenaje a un verdadero ícono en el mundo de la televisión diurna, sino también para reconocer los logros de toda una vida de un gran y muy respetado actor, que también es mi papá", dijo Jennifer Aniston. en el momento. "John Aniston ha estado trabajando en televisión constantemente durante más de medio siglo".

John Aniston nació como Yannis Anastassakis en Creta, Grecia, y emigró con su familia a Pensilvania cuando era niño. Estudió teatro en la Universidad Estatal de Pensilvania y comenzó su carrera actoral profesional en la década de 1960, con sus primeros papeles en "Combat!", "I Spy" y "The Virginian".

Aniston se casó dos veces, la más reciente con Sherry Rooney. Tuvo dos hijos, Jennifer y Alexander Aniston, y un hijastro, John Melick.