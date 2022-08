Otra vez mueven estrenos de secuelas de Shazam! y Aquaman

Aquaman and the Lost Kingdom se movió hasta el 25 de diciembre de 2023. La nueva fecha navideña representa un retraso significativo, ya que su estreno estaba programado para marzo del próximo año.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que se cambian los lanzamientos originales de Aquaman and the Lost Kingdom y Shazam! Fury of the Gods, pues originalmente serían el 16 de diciembre de 2022 y 2 de junio de 2023, respectivamente.