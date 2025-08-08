Christopher Lloyd se une a Merlina como el profesor Orloff

El pasado miércoles se estrenó en Netflix la segunda temporada de Merlina protagonizada por Jenna Ortega, donde más misterios entorno a la Familia Addams se apoderarán de la Academia "Nevermore".

La serie dirigida por Tim Burton, se encuentra dando de qué hablar entre los fans que esperaron cerca de tres años la continuación de la historia, donde esta temporada se dividirá en dos partes para mantener a todos a la expectativa.

Aunado a ello, esta entrega se encuentra llena de sorpresas, entre las cuales resaltó la participación especial del actor Christopher Lloyd, quien le dio vida al "Tío Lucas" en el filme "The Addams Family" de 1991.

Christopher Lloyd aparece en la segunda temporada de Merlina como el excéntrico "Profesor Orloff", un docente legendario de la Academia Nevermore con cuerpo robótico, el cual lleva su cabeza conservada en una campana de cristal.

El origen de este cameo, de acuerdo con los escritores de la serie, Alfred Gough y Miles Millar, surgió por iniciativa del mismo Christopher Lloyd, quien se contactó con ellos mediante mensajes directos en Instagram para expresar su entusiasmo por formar parte de la temporada 2.

Los creadores quedaron encantados con la idea y desarrollaron el personaje de "Orloff" especialmente para Lloyd. El rol de este profesor en la historia, figura como un docente estricto y experimentado que merodea por Nevermore buscando estudiantes problemáticos, especialmente vigilando al hermano de Merlina.