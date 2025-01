Flight Risk encabeza taquilla de Hollywood

NUEVA YORK, EU. — Los críticos la destrozaron y el público tampoco la calificó mucho mejor. Pero a pesar de la turbulencia, "Flight Risk" de Mel Gibson logró estrenarse en el número 1 de la taquilla norteamericana con unos modestos 12 millones de dólares, según estimaciones de los estudios.

En un fin de semana tranquilo, incluso para el típicamente frío mes de enero para ir al cine, el primer lugar fue para el thriller de Lionsgate protagonizado por Mark Wahlberg como un piloto que lleva a una agente judicial (Michelle Dockery) y a un fugitivo (Topher Grace) por Alaska. Pero no fue un resultado particularmente triunfal para el regreso de Gibson como director después de "Hacksaw Ridge", de 2016. Las críticas (21% en Rotten Tomatoes) y las puntuaciones del público (una "C" en CinemaScore) fueron terribles.

El presidente Donald Trump recientemente nombró a Gibson "embajador especial" para Hollywood, junto con Jon Voight y Sylvester Stallone.

Entrando al fin de semana, la atención de Hollywood estaba más centrada en el Festival de Cine de Sundance y en las nominaciones al Oscar del jueves, que se pospusieron dos veces por los incendios forestales en la región de Los Ángeles.

El fin de semana también fue una pequeña prueba para ver si todavía existe el "impulso del Oscar" que a veces puede seguir a las nominaciones.

Pero la jugada más audaz del fin de semana fue de A24 al lanzar "The Brutalist", una épica de tres horas y media nominada a 10 Premios de la Academia, en estreno general. Aunque algunos ejecutivos inicialmente consideraron a "The Brutalist", que se proyecta con un intermedio, no apta para distribución, Corbet ha dicho que A24 adquirió la película fuera del Festival de Cine de Venecia y ha logrado un negocio sólido, recaudando 6 millones de dólares en estreno limitado.

En estreno general, recaudó 2,9 millones de dólares, una suma lejos de ser un taquillazo, pero es el mejor fin de semana hasta ahora para "The Brutalist".

En seguida, el ingreso en taquillas de viernes a domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore:





TOP 10

1. "Flight Risk", 12 millones de dólares.

2. "Mufasa: The Lion King", 8,7 millones de dólares.

3. "One of Them Days", 8 millones de dólares.

4. "Sonic the Hedgehog 3", 5,5 millones de dólares.

5. "Moana 2", 4,3 millones de dólares.

6. "Presence", 3,4 millones de dólares.

7. "Wolf Man", 3,4 millones de dólares.

8. "A Complete Unknown", 3,1 millones de dólares.

9. "Den of Thieves 2: Pantera", 3 millones de dólares.

10. "The Brutalist", 2,9 millones de dólares.