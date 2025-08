Regresa 'Merlina' con la familia Addams

Después de tres años de espera, los fans de Merlina pueden regocijarse de que está de regreso con toda la familia incluida, y un nuevo misterio por resolver.

Los primeros cuatro episodios de la segunda temporada de Merlina (Wednesday) se estrenan el miércoles por Netflix y los siguientes cuatro llegarán el 3 de septiembre. Una tercera temporada además ya fue autorizada.

Jenna Ortega, quien encarna a Merlina, junto a sus compañeros y al realizador Tim Burton, se reunieron en una conferencia virtual para promocionar la serie, un fenómeno a nivel mundial.

Uno de los cambios de este año es que Morticia y Homero, interpretados por la ganadora del Óscar Catherine Zeta-Jones y por Luis Guzmán, tienen más qué hacer en esta segunda temporada.

"Estamos emocionados de que se involucró a la familia en la temporada dos, ya que nos estuvieron tentando en la temporada anterior.

"Salía del set preguntando si no podíamos tener más llamadas de bola de cristal con Merlina, por lo que es maravilloso que hayan creado un hermoso arco para que juguemos en ese mundo que han creado", explicó Zeta-Jones.

Pericles, el hermano menor, llega a estudiar al mismo colegio que la protagonista, y sus padres montan una residencia temporal cerca, lo cual genera una nueva clase de conflictos.

Esto permite que se explore la relación entre madre e hija de una manera diferente, ya que aunque exista el amor, sus personalidades chocan.

"Es maravilloso poder entrar a su mundo, aunque ella no quiera que estemos ahí, plantados en el terreno del colegio", aseguró Zeta-Jones.

Ortega (Scream VI y Beetlejuice Beetlejuice) dijo que disfruta meterse al personaje, por el cual fue nominada el Emmy de Actriz de Comedia y al Globo de Oro.

"Me gusta su fuerza y seguridad, creo que cuando la gente analiza a fondo un personaje, la plática se centra en qué aspectos los hacen inseguros y tímidos, y sobre las cualidades dolorosas que odiarían admitir.

"Merlina simplemente no tiene nada de eso. Es claramente ella misma. Así que es agradable ponerse en sus zapatos", afirmó.

Con el paso del tiempo, Ortega ha podido meterse en el personaje y reconocer cuándo hay cosas que ya no siente naturales en su comportamiento.

"Es como si ella tuviera una lista de reglas, lo cual es útil. Es una gran guía y base. Y cada vez que me siento perdida o confundida en una escena, simplemente tengo que volver a esas cualidades o a su postura", agregó Ortega.

Burton, quien ha dirigido varios episodios de la serie, también se identifica con ese mundo oscuro y con el personaje protagónico.

"Recuerdo que cuando leí la primera temporada, sentí, curiosamente, que estaba escrita para mí, aunque, bueno, no soy una chica adolescente, pero a veces me siento como tal, y es algo que realmente me llegó.

"Me encanta su perspectiva, sobre todo, desde la familia hasta el colegio, y el lado de la psiquiatría, y por eso quise hacerla, por la fuerza de ese personaje en particular", contó el realizador de filmes como El Joven Manos de Tijera y Beetlejuice.

El segundo año trae también un nuevo misterio y muertes, y Merlina, obviamente, se sentirá atraída a ese mundo oscuro para intentar resolverlo y proteger, a su manera, a los suyos.

Buena parte del éxito de la serie es saber balancear el tono de oscuridad para conquistar a diferentes generaciones, cosa con la cual Burton no tiene problemas

"Es como una fábula o cuento de hadas, ese tipo de cosas permanecen con la gente, porque incorporan luz y oscuridad y humor y drama y miedo", consideró el director.

Zeta-Jones expresó estar sorprendida del impacto que tienen los personajes después de tanto tiempo y tantas representaciones distintas a través de los años.

"Natalie Portman me mandó una foto de ella vestida como yo (Morticia) y de su hija como Merlina.

"Primero que nada, el hecho de que me lo mande... es muy cool ser parte de ese mundo. Y sí, es divertido", contó entre risas.