Fanáticos de anime saturan preventa de Demon Slayer

La semana pasada se dio a conocer la fecha para la preventa de boletos para el estreno de la película de "Demon Slayer: Castillo Infinito", lo que generó gran expectativa entre los amantes del anime y los fanáticos de esta emblemática saga, basada en el manga de Koyoharu Gotouge.

La mañana de este viernes se liberó la preventa para la función, sin embargo, unas horas después las páginas digitales de las cadenas Cinemex y Cinépolis se saturaron, generando pánico entre los usuarios, quienes temían no alcanzar lugar.

A pesar de que la cinta llegará a las salas de cine el próximo 11 de septiembre, la preventa del estreno generó una avalancha de compradores que saturó las plataformas digitales de ambas cadenas de cine, haciendo que los usuarios reportaran fallos durante el proceso de su compra.

Aunado a ello, como era de esperarse, usuarios en redes sociales reaccionaron al colapso de las páginas web de Cinépolis, compartiendo entre bromas memes graciosos.

Algunos fanáticos compartieron con gran entusiasmo que habían podido adquirir sus boletos sin ningún problema, celebrando su victoria.

Sin embargo, otros usuarios compartieron su asombro ante lo rápido que se había saturado el sitio web.