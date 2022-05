Entretenimiento para toda la familia

El musical Sneakerella le cambia el sexo al protagonista, ahora es un chico en Queens que es experto en diseñar tennis originales y que pierde uno de ellos en una fiesta después de bailar con la hija del rey de los zapatos deportivos.

La historia tiene ahora padrastro y hermanastros, cambia el palacio por un moderno rascacielos de Manhattan y tiene como una especie de hada madrina a un hombre latino que tiene un jardín cerca del protagonista.

Las canciones, compuestas por Elvin Ross, mezclan ritmos urbanos con pop y la coreografía es muy vistosa.

Sus estrellas, Chosen Jacobs y Lexi Underwood, tienen mucha química y presencia en pantalla, además de buenas voces para sus números musicales.

La cinta tiene además un homenaje a la versión animada de Disney, ya que la pareja protagónica canta y baila "A Dream Is a Wish Your Heart Makes", de la banda sonora original del filme de 1950.

Es sin duda un filme muchísimo mejor logrado que la adaptación protagonizada por Camila Cabello el año pasado.

Pese a que el final puede resultar muy cursi, Sneakerella te agarra por sorpresa y es entretenimiento efectivo cien por ciento familiar.

OBI-WAN KENOBI

Ewan McGregor vuelve al universo de Star Wars en Obi-Wan Kenobi y su regreso es muy afortunado.

La serie se ubica 10 años después del Episodio III, con Obi-Wan escondido y atormentado por los recuerdos que lo persiguen, en especial de su pelea con Anakin Skywalker.

Observa desde lejos regularmente a Luke, viendo como el niño crece sin saber de su pasado y menos del destino que le espera.

Pero una llamada de ayuda de alguien del pasado hará que desentierre su lightsaber y se involucre en una peligrosa misión que puede darle la paz y el cierre que busca.

Los primeros dos episodios de la miniserie tienen una producción impecable, y McGregor habita el personaje con mucha seguridad y la madurez de los años.

Es un gusto enorme tenerlo de vuelta en el universo de Star Wars y la serie tiene suficientes sorpresas relacionadas con la saga, que no revelaré para evitar spoilers, que emocionarán a los fans.

HEARTSTOPPER

Basada en la exitosa novela gráfica de Alice Oseman y adaptada por ella misma, Heartstopper es una emotiva serie británica juvenil.

Cuenta la historia de Charlie Spring, un adolescente gay que enfrenta la vida en la escuela y que se convierte en compañero de escritorio de Nick Nelson, un popular alumno mayor que es la estrella de rugby.

Charlie es abiertamente gay y tras una relación tormentosa con un compañero que no se acepta, desarrolla un crush con Nick y se forma un lazo especial entre ellos.

La serie, dirigida por Euros Lyn, toca con mucho tacto y con mucho corazón esa etapa complicada de la aceptación, de encontrar lo que se quiere en la vida y de hacer cualquier cosa para sentirse comprendidos.

Es un "coming of age" muy bien contado que se sostiene de forma increíble por sus protagonistas: Joe Locke como Charlie y Kit Connor como Nick.

También figuran sus compañeros, que deben enfrentar sus propios caminos, y tiene un pequeño papel la sensacional ganadora del Óscar Olivia Colman como la comprensiva madre de Nick.

La serie no abandona sus raíces y tiene pequeños detalles animados que la regresan a sus orígenes de novela gráfica y eso le da mucha frescura.

Heartstopper tiene mucho corazón y es una de las series juveniles mejor logradas de los últimos años.