A disfrutar series

ALICE IN BORDERLAND

Después de dos años de espera, regresa con una segunda temporada. La serie nos trae un concepto conocido , pero llevado a extremos desgarradores y con una trama que sabe dirigir muy bien el suspenso. La gracia de esta serie es estar igual de perdidos que los propios personajes, y esta temporada logra marearnos de un lado hacia el otro sin tener ni idea de lo que está ocurriendo. Todo parece haberse magnificado, el riesgo es mayor y también los lugares donde se encuentran los protagonistas. Un Tokio postapocalíptico, comido por la vegetación y sin apenas un alma por las calles nos recuerda lo pequeños que somos y lo fácil que la Tierra se puede olvidar de nosotros. Resulta intensa y emotiva. Es la búsqueda de una verdad que quizá es mejor no conocer. Es una mirada a la supervivencia humana y sus deseos. Va mucho más allá de los juegos y nos deleita con una historia de amistad, pérdida, nuevos comienzos y las paces con uno mismo. Es una continuación por todo lo alto, más alocada, explosiva y retorcida.

"SERVANT"

La cuarta y última temporada de "Servant" llega para ofrecer un cierre a la misteriosa y terrorífica historia creada por Tony Basgallop y producida por M. Night Shyamalan.

Los nuevos capítulos, que se estrenarán cada viernes, detallan el regreso de Dorothy (Lauren Ambrose) a casa, luego del terrible accidente que sirvió como cliffhanger de la temporada tres.

Su odio y desconfianza hacia la niñera Leanne (Nell Tiger Free) va en aumento, y la tensión en casa se eleva en un enfrentamiento épico para finalizar la historia.

Los primeros capítulos de la nueva temporada aumentan el nivel de tensión y terror, lo cual le da nueva vida a la serie, que tiene también en su elenco a Toby Kebbell y Rupert Grint.

Hay varios secretos por descubrirse en sus últimos episodios que le dan nuevamente oportunidad de lucimiento a Ambrose.

"Servant" es una serie que ha mantenido el suspenso bien instalado desde el principio y que, pese a los múltiples giros que ha tenido, sigue siendo efectiva y emocionante.

"VELMA"

La mejor manera de ver la nueva serie animada "Velma" es dejar atrás tu percepción de los personajes, protagonistas de las caricaturas de Scooby Doo con las que muchos crecimos.

La nueva versión, que sirve como historia de origen para la fundación en la prepa del grupo de investigadores, es una caricatura con lenguaje y situaciones para adultos, donde los personajes son presentados de una forma diferente a los originales, con mucha más diversidad.

Creada por Mindy Kaling, el show tiene un humor ácido, característico de la comediante, y si bien no todo funciona al cien en los capítulos, no deja de ser interesante.

El caso a cubrir en la temporada es el asesinato de las chicas populares de la prepa, donde estudian Velma, Fred, Norville (Shaggy) y Daphne.

El talento de voces en inglés incluye a Sam Richardson (The Afterparty), Constance Wu (Fresh Off the Boat), Jane Lynch (Glee) y Wanda Sykes (The New Adventures of Old Christine) entre otros. Los fans de las caricaturas originales podrían estar divididos, entre los que odian las nuevas versiones y los que se sientan atraídos por los cambios. Estrenará capítulos los jueves, con una premisa prometedora y te deja con ganas de saber cómo se resolverá todo.