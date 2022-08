Documentales, series y películas

"LEGACY: THE TRUE STORY OF THE LA LAKERS"

El drama de alto riesgo está fuera de la cancha en "Legacy: The True Story of the LA Lakers", una serie documental de 10 episodios ya en Hulu. La serie promete detallar cómo la adquisición del equipo por parte del magnate inmobiliario Jerry Buss en 1979 condujo a su transformación en una franquicia multimillonaria de campeonato, incluidos los conflictos comerciales y familiares. Hay una conexión de Buss con la serie: Jeanie Buss, su viuda y directora ejecutiva y dueña mayoritaria de los Lakers, es productora ejecutiva. El cineasta Antoine Fuqua la dirigió, y Shaquille O´Neal, Magic Johnson y Kareem Abdul-Jabbar están entre los entrevistados.

"SHE-HULK: ATTORNEY AT LAW"

Tatiana Maslany ganó un Emmy a la mejor actriz en 2016 por interpretar a media docena de personajes en "Orphan Black". Una serie de comedia de Disney+ de nueve episodios ambientada en el universo Marvel le da dos caras de una misma moneda con las que trabajar. En "She-Hulk: Attorney at Law", la carrera de Jennifer Lewis da un giro luego que una transfusión de su primo Bruce Banner, también conocido como Hulk, la convierte en una superheroína muy renuente y defensora de sus compañeros en tribunales. Los rostros familiares de Marvel en la serie, incluyen a Mark Ruffalo como Smart Hulk, Tim Roth como Emil Blonsky-the Abomination y Benedict Wong como Wong.

"HOUSE OF THE DRAGON"

Han pasado más de tres años desde que "Game of Thrones" terminó. Ahora, los fanáticos finalmente podrán ver su precuela, "House of the Dragon", hoy domingo 21 de agosto en HBO. La historia de la Casa Targaryen, ambientada dos siglos antes de "Game of Thrones", está basada en "Fire & Blood" ("Fuego y sangre") de George R.R. Martin. El elenco incluye a Paddy Considine como el rey Viserys Targaryen, a quien los señores de Westeros eligieron para suceder a su abuelo, y Matt Smith como el príncipe Daemon Targaryen, su hermano menor con "la verdadera sangre del dragón".