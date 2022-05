Enamoran personajes del escritor Don Winslow al cine y la TV

Winslow, nativo de Nueva York y de 68 años, ha construido un prestigio innegable por su conocimiento de la novela negra y de crimen e investigación, como lo mostró en "Salvajes" (2010) y "El Invierno de Frankie Machine" (2006), y que lo corrobora con la trilogía que marcará su retiro.

"Al personaje principal, Danny Ryan, le dediqué cinco años de mi vida, y es mi último trabajo. Aunque no es definitivo, me dedicaré a actividades de promoción política; hay interés por saber si esta novela va al cine, a una serie, pero eso no lo decido yo. Cuándo se dé, lo tendré presente y así sucederá, no presiono nada", afirmó.

Historia que narra el enfrentamiento entre mafias italianas e irlandesas en el Rhode Island de los 80, "Ciudad en Llamas" es la razón ideal para hablar con el estadounidense sobre cómo se ha adentrado en el ambiente televisivo.

Actualmente, participa en la adaptación de su trilogía sobre el narcotráfico, compuesta por "El Poder del Perro", "El Cártel" (2015) y "La Frontera" (2019), y que narra el enfrentamiento entre Art Keller, agente de la DEA, y Adán Barrera, la cabeza de un cártel.

"Será una serie para FX, estoy muy involucrado en el desarrollo, los guiones para los pilotos, conversando con los escritores, los productores. Disfruto esta expectativa de que alguno de mis trabajos sea visualizado para cine o TV, pero de ninguna manera me obsesiona", relató.

Aunque reina un ambiente prohibitivo al hablar de esta realización, el autor sí dijo que uno de los personajes favoritos de esta saga es Pablo Mora, periodista que ofrece una perspectiva distinta de Ciudad Juárez y la búsqueda por la verdad en medio de la guerra contra la droga.

"Pablo fue concebido para ir a conocer Juárez, un personaje que me llevara a esas partes, pero cuando empecé a escribir, me gustó su gran corazón, su coche viejo, no veía todo, pero sabía todo.

"Era amigo de poetas, escritores, mostró un lugar distinto, un personaje que no era parte del narco y que mostró otra parte de México. Fue el bueno que nos llevó al café, a las fiestas, a tener una buena conversación", acotó.

Agradecido por la recepción que su trabajo ha tenido en Latinoamérica, Winslow le da la vuelta a las especulaciones de los actores que participarán en sus series o quién podría ser el ideal para encarnar a Danny Ryan en caso de que llegara a un medio audiovisual.

Pero sí admitió que ha habido estrellas que se le han acercado para mostrarle su interés por alguno de sus personajes.

"Liam Neeson leyó una de mis piezas y dijo: 'Quiero hacer eso'. Matt Damon se sintió muy identificado con un personaje y Leonardo Di Caprio también me dijo de uno.

"Jamás diría si hay un actor para Danny Ryan, porque ofendería a otros actores, no pienso en un actor, no le doy esa imagen cuando escribo. Pasé cinco años de mi vida con él, y lo tengo muy presente. Yo tengo una imagen muy específica y si llega al cine o a la tele, será quien tenga que ser".

Eso sí, dijo, siempre ha participado en las negociaciones, aunque sabe que su palabra no es la última ni la final.

Un poeta trágico

Explorador nato, Don Winslow se dejó seducir por México desde que se afincó en San Diego.

La localización le dio cercanía y familiaridad con el País, fuente de inspiración y proveedor de información para varias de sus novelas sobre el narcotráfico.

"Quisiera conocerlo mucho más, porque, obviamente, la frontera no es lo mismo que el centro o el sur, pero toda esta concepción narrada de que es cuna de delincuencia y crimen tiene que ver con un sistema de muchas capas, no se puede juzgar a la ligera.

"He conocido sus colores, sabores, estando cerca de la frontera, he admirado a la gente trabajadora. Y si hay drogas y hay guerra de cárteles es porque son el país de tránsito hacia mi país, aquí (en Estados Unidos) están los consumidores", destacó el autor en entrevista.

El autor neoyorquino, quien acaba de publicar "Ciudad en Llamas", sobre un conflicto entre mafias irlandesas e italianas, reveló su secreto para abordar el perfil de sus creaciones.

"Siempre veo en tragedias griegas y romanas un reflejo o espejo, como 'La Ilíada', 'La Odisea'. Siento que siempre hay paralelismos con los relatos de hoy en día, que son historias de crímenes modernos", apuntó.

Conferencista, ponente, asesor literario, guía de safaris, detective privado y periodista son algunos de los roles que ha tenido Winslow, pero el que más le gusta es del contador de historias.

Su rutina de escribir de 5 de la mañana a 11, y de 4 a 7 de la tarde, es obligada.

"Vale más el corazón que el mejor vocabulario y la falta de conocimiento de gramática. Si te apoyas en el sentimiento, te lleva a mundos desconocidos.

"Me levanto en las mañanas a escribir la historia en turno, siempre le doy camino a mis ideas y les doy forma. Pero usualmente uso las tardes para el trabajo de investigación de lo que sigue, o sea, voy adelantando un poco".

Acostumbrado al aislamiento, lamentó que el índice de drogadicción se haya disparado en muchos países con la pandemia, y también que cuando acabó el confinamiento mucha gente haya salido más ofuscada y enojada con la vida.

"Tenemos que aceptar la realidad. Creo que tuvimos que aprender, que necesitamos tratarnos mucho mejor, con educación, simpatía y empatía.

"En una situación física, la pandemia fue horrible. Creo que ganamos y perdimos compasión. Como seres humanos necesitamos este contacto físico que perdimos por mucho tiempo", reflexionó.

Sobre su esposa Jean, el autor confirmó que ella no es tan fanática de lo que escribe.

"Sólo dos personas ven mi libro antes, mi editor y mi agente. Mi esposa nunca los lee... ha leído algunos, es mentira, ha leído un poco, pero no todo.

"Ella es una diseñadora de interiores de zonas comerciales. Tenemos el pacto de que yo no opino de lo que hace y ella igual conmigo. Tenemos 37 años casados, creo que hicimos un compromiso desde el principio y eso nos ha mantenido unidos", expresó.

Aficionado a series como The Sopranos y Breaking Bad, Winslow sorprendió al contestar cuál fue la última película que lo conmovió casi hasta las lágrimas.

"CODA, Señales del Corazón, porque el hermano de mi esposa era sordo, y yo tuve que aprender a hablar con señas cuando empecé a salir con ella porque queríamos integrarlo a la conversación, es muy linda".