Rompe récord de taquilla

El actor Manny Perez da vida al villano de la película Sound of freedom, pero no quiso conocer en persona al delincuente que personifica y quien está preso en Colombia.

Ciudad de México

Para su papel de "Fuego", el traficante y secuestrador de niños en el filme Sound of Freedom, el actor Manny Perez entabló amistad con los niños con los que trabajó y conoció a Timothy Ballard, quien contribuyó a la captura del malhechor, pero nunca quiso encontrarse con el delincuente.

"Sí conocí a Tim, quien me parece que es un ser extraordinario, con un compromiso social único, lleno de energía y con toda la visión para entender cómo es el negocio de venta de niños y querer erradicarlo.

"Me parece un gran tipo, una persona que inspira, un hombre lleno de deseos de mejorar al mundo. y claro, mi personaje es el de un delincuente extremo, pero no quise conocerlo. Sé que está preso en Colombia, pero no tuve ningún interés", dijo Perez en enlace virtual.

ESTREMECEDOR

El intérprete de Angel Perez en La Ley y el Orden: Unidad de Víctimas Especializadas comentó que su papel fue totalmente estremecedor y lo llevó a sufrir un poco y a odiarlo un tanto más.

"Lo que sucede es que tenia que abordarlo desde un punto de vista humano, porque es humano, pero sé que es un tema delicado. Yo trabajé antes con Eduardo (Verástegui) y Alejandro (Monteverde) en Bella, me llamaron y dije ´sí lo hago´.

"´Fuego´ es la persona que agarra a los niños, los vende y hace su dinero. Yo no sabía si me iba a poder meter. es algo muy crudo, algo muy duro, nunca he conocido a alguien que haga eso y no sabía si lo podía hacer. Confié en el trabajo de Alejandro como director".

ESTRENA CON ÉXITO EN EU

En el filme, que se acaba de estrenar en la Unión Americana, y que estará disponible en México a finales de agosto, Perez da vida a uno de los miembros de la pandilla que engaña a padres de escasos recursos en Latinoamérica para llevárselos a su venta a los Estados Unidos.

"Tuve que acercarme a los niños con los que trabajé de una forma más clara, y con la idea de estar presente con ellos, que me reconocieran. Nos hicimos amigos y no quería que me vieran con odio.

"Les tuve que explicar qué era la actuación, que todo sería fingido, que les haría daño, pero sólo actuando. Tuvimos muy claro lo que era el trabajo, pero sí fue muy descorazonador lo que sucede con ellos en la película", apuntó el actor dominicano, radicado en Nueva York.

COMPLEJO RODAJE

Perez, platicó que el rodaje de las escenas en Colombia fue complejo, pero que le dio gusto que el resultado esté teniendo impacto entre la audiencia que la ha visto.

"No puedes decir que es una película que te gusta y la disfrutas. Te gusta porque está bien hecha, la vi y me conmovió. Es un película que te toca fibras, que te mueve, que te hace pensar, que te sacude.

"Siempre que filmé mis escenas terminaba con una sensación de incomodidad rara, me sentía sucio, me sentía mal porque pensaba ´si soy actor y lo siento horrible´. ¿Cómo es que una persona puede hacer esto?", señaló.

Manny Perez actor A los niños con los que trabajé los explicaba muchas veces que era actuación, pero aún así me desgarraba el alma ser el secuestrador, el que se lleva a los niños y los vende".