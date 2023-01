Volverá Tomb Raider en forma de serie para Prime Video

Por ahora, los detalles sobre la serie basada en el videojuego del mismo nombre son escasos, pero The Hollywood Reporter informó que Waller-Bridge no protagonizará el programa del que también será productora ejecutiva.

Las adaptaciones de videojuegos están en una buena racha: Cyberpunk: Edgerunners de Netflix fue un éxito, mientras que The Last of Us de HBO acaba de renovarse para una segunda temporada después de solo dos episodios.

La serie Tomb Raider, que está en las etapas iniciales de desarrollo, tendrá que competir con muchas otras adaptaciones de videojuegos en proceso. Por ejemplo, Netflix prepara un programa de Horizon Zero Dawn y Peacock desarrolla la serie de Twisted Metal.

Tomb Raider cuenta con adaptaciones cinematográficas de 2001 y 2018 protagonizadas por Angelina Jolie y Alicia Vikander, respectivamente, como la arqueóloga aventurera Lara Croft.

La actriz Phoebe Waller-Bridge se ha mantenido en alta demanda tras el gran éxito de Fleabag de Amazon. La también escritora protagonizó junto a Harrison Ford Indiana Jones 5 y coescribió la película de James Bond No Time to Die. Sus créditos televisivos también incluyen Run de HBO.