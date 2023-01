Borran heridas de Jeremy Renner en publicidad de serie

Atrás quedaron las heridas en la nariz, el mentón, las mejillas y la frente de su personaje en la imagen casi idéntica que lo muestra vistiendo un traje y de pie en el patio de una prisión vacía y destruida.

El cambio se produjo durante la recuperación de Renner de un traumatismo torácico cerrado y de las lesiones ortopédicas que el actor sufrió cuando una máquina quitanieves lo atropelló cerca de su casa en Nevada el día de Año Nuevo. La decisión de eliminar las lesiones visibles fue por respeto al intérprete estadounidense.

"Es bueno para la red. Todo el mundo es sensible a Jeremy", dijo Hugh Dillon, cocreador de Mayor of Kingstown, a The Hollywood Reporter.