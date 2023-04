Siempre sí competirá en premios Ariel

Leticia Huijara, presidenta de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, indicó que el filme sí participará finalmente en el proceso de selección que definirá los títulos a participar en las diferentes categorías de la entrega 2023.

Hace dos semanas la AMACC (por sus siglas) dio a conocer la lista definitiva de cintas inscritas, en la cual "Bardo" no figuraba, lo que fue sorpresivo.

"Tuvieron un error de comunicación, se atrasó, habían iniciado el proceso y no lo completaron pensando que alguien más lo estaba haciendo, pero Bardo está, no debe no estar", señaló Huijara.