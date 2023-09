Drag Queen Amanda dará voz a población LGBTIQ en Once Digital

CIUDAD DE MÉXICO

La VerDrag es una de las cuatro producciones de corte informativo del canal televisivo del Instituto Politécnico Nacional (IPN), donde en voz de Amanda, se abordarán temas de interés actual en voz de jóvenes y para jóvenes.

Amanda explicó para EL UNIVERSAL que en la VerDrag se podrá ver "Información y reportajes que muestran las realidades que vivimos los grupos vulnerados de este país, se van a divertir y van a poder cachar también las cosas que a lo mejor uno piensa que están bien y pues no, que lastima a alguna otra persona".

También aseguró que en este programa se van a caer mitos, realidades y prejuicios e invitó a utilizar el espacio para proponer temas y visibilizar las realidades de las poblaciones minoritarias.

Esta no es la primera vez que Amanda conduce un programa, pues anteriormente tuvo la idea de aparecer ante las cámaras como Drag, idea que le planteó a su jefe, Carlos Brito Lavalle, director general del Canal Once.

En la presentación de la nueva programación de Once Noticias Digital, Brito Lavalle explicó que "cuando hicimos la tercera marcha virtual del Orgullo LGBT se le ocurrió, porque tengo que reconocer que fue idea de Amanda, pedir un espacio en que ella fuera la persona que diera las noticias ese día, los cortes informativos.

"Esto fue un éxito, fueron muchos medios los que lo retomaron y fue justamente porque era la primera vez que pasaba en televisión abierta nacional y porque tendemos a pensar que la gente que ve la televisión abierta no le va a gustar y creo que pasó exactamente lo contrario", mencionó.

El antecedente permitió que Carlos Brito se cuestionara "¿Por qué no abrir un espacio a todos aquellos grupos que no tienen un espacio en la televisión ahorita?"; de esta manera surgió La VerDrag.

"La VerDrag va a dar voz a todas aquellas comunidades que la televisión comercial no les toma en cuenta y que ahora nosotros tomamos esta causa para que la gente pueda conocer las historias de muchas personas que viven en México y que, ahora que vivimos en un momento tan inmediato y tan rápido, no nos detenemos a ver o a pensar en qué está sucediendo con la persona que está junto a mí. Esto es un avance más para el Once", agregó.

A la presentación de la nueva programación de Once Noticias Digital también acudió Óscar Camacho, director de noticias de El Once; Martha Velda Hernández Moreno, subsecretaria de Educación Básica y Jenaro Villamil Rodríguez, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano.

Villamil Rodríguez señaló que la nueva barra de contenidos de Canal Once Digital "son el inicio de una nueva etapa muy importante para el canal más antiguo de este país".

Además de La VerDrag, que se estrena el 29 de octubre de 2023, de 19:00 a 19:30 horas, Once Noticias Digital estrenará tres programas más que podrán ser sintonizados en oncenoticias.digital/ y a través de sus redes sociales.

Esta es la barra de programas que estrenará el canal del Instituto Politécnico Nacional y que retomará temas de México y el mundo en la vida política, la cultura, la ciencia, la sociedad, los espectáculos y la comunidad LGBTQ:

El Noti del Once, conducido por la subdirectora de Once Noticias, Vianey Fernández, se estrenará el lunes 2 de octubre, de 18:00 a 18:20 horas.

El Desfiladero (mesa de análisis), conducido por Ezra Alcázar, comenzará su transmisión a partir del miércoles 4 de octubre, de 19:00 a 19:30 horas.

Contra VS, se estrenará el viernes 27 de octubre, de 19:00 a 19:30 horas.