De acuerdo con el portal Deadline, la actriz méxico-keniana se encuentra en negociaciones finales con Paramount para protagonizar ‘A Quiet Place: Day One’, spinoff de las películas de 2018 y 2021. No se ha dado a conocer qué papel interpretará.

LA TRAMA

Los dos primeros largometrajes de la franquicia, encabezados por Emily Blunt, tratan sobre una familia en el noreste de EU que debe protegerse de unos monstruos que se dejan guiar por el sonido. Ambos filmes fueron dirigidos y coprotagonizados por John Krasinski (The Office), quien ya prepara también una tercera parte, la cual se estrenaría en 2025.

Day One será dirigida por Michael Sarnoski (Pig) y llegará a cines estadounidenses el 8 de marzo de 2024. Por el momento se desconoce la trama pero, como el filme será un spinoff y no una secuela de las primeras cintas, no se espera que participen Blunt ni Krasinski en el elenco.

SU AVAL

Luego de su debut en el cine con 12 Años Esclavo (2013), filme por el que ganó el Óscar a Mejor Actriz de Reparto, Nyong’o apareció en proyectos como Non-Stop: Sin Escalas (2014), Reina de Katwe (2016) y Pantera Negra (2018). También será vista en la secuela de este último filme, Pantera Negra: Wakanda Por Siempre, que estrenará el 10 de noviembre.

La segunda parte estreno finalmente ocurrió en mayo de 2021 y la película también tuvo buenos resultados alrededor del mundo, con una recaudación global de 297 millones de dólares.

ÉXITO EN TAQUILLA

La primera parte de ‘Un Lugar en Silencio’ se estrenó en 2018 y fue un éxito de taquilla. De acuerdo con el portal Box Office Mojo, la cinta tuvo un presupuesto de producción de 17 millones de dólares y recaudó más de 340 millones alrededor del mundo.