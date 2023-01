Presentan cinta en México

Ciudad de México Rhys Frake-Waterfield, el creador y director de la nueva película "Winnie the Pooh: Blood and honey" envió un mensaje a los fans del famoso oso creado por Alexander Milne para que no se sientan ofendidos de que durante su película haya añadido maldad al icónico personaje caracterizado por su nobleza. "Si no la quieren ver, no la vean", afirmó Frake-Waterfield en una conferencia de prensa previa al estreno mundial en México.