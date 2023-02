Triunfan en los SAG

La rara favorita de la temporada de premiWos "Everything Everywhere All at Once" ("Todo en todas partes al mismo tiempo") avanzó con firmeza en los Premios SAG y se llevó no sólo el trofeo de mejor elenco y galardones de actuación para Michelle Yeoh y Ke Huy Quan, sino que también le valió una estatuilla a Jamie Lee Curtis.

Los Ángeles, California

Los Premios SAG, del Sindicato de Actores de la Pantalla de Estados Unidos, suelen ser un buen predictor de los Premios de la Academia y la ceremonia del domingo dio algunos giros inesperados en la carrera rumbo a los Oscar. Jamie Lee Curtis sorprendió al ganar en la categoría de mejor actriz de reparto por su actuación en "Everything Everywhere All at Once" .

GALA EN VIVO

La gala que se transmitió en vivo por la página de YouTube de Netflix.

En la semana previa a los SAG, "Everything" también se convirtió en la ganadora de los Premios de los sindicatos de directores y de productores, dos de los premios que suelen predecir con más precisión a los ganadores de los Oscar. En los SAG, Yeoh tomó la ventaja.

Quan quien fue actor de niño y se había apartado de la profesión por años por falta de audiciones, destacó que es el primer asiático en ganar en la categoría de actor de reparto en los SAG.

Los SAG dieron cierta claridad en las categorías principales de actuación. El premio de mejor actor era uno de los más difíciles de definir y fue Brendan Fraser de "The Whale" quien se llevó a casa el SAG

"The White Lotus" también se impuso ganando el premio a mejor elenco de una serie de drama y dándole otro premio a Jennifer Coolidge, quien también ha ganado por la serie en los Emmy y los Globos de Oro.

El primer premio de la ceremonia fue para Jessica Chastain que volvió a ganar en los SAG, en esta ocasión en la categoría de mejor actriz por la serie de Showtime.

La gala del domingo transmitida por streaming tenía una sensación un poco menos elaborada. Como no tenían límites de tiempo impuestos por una televisora, los ganadores no eran apartados del escenario con música. Muy formal y despacio transcurrió la ceremonia.

La gala se reservó su galardón más importante, el de Ensamble en una Película, para el final de la velada. Al anunciar al ganador, el broche de oro lo dio el legendario actor James Hong, quien ha participado en más de 450 cintas y series de TV.