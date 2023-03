Premian a 'Pinocho' de Del Toro en los Cinema Audio Society

CIUDAD DE MÉXICO

Durante la ceremonia, el cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu fue galardonado como el cineasta del año por la Cinema Audio Society.

"Hay una razón por la cual el cine se llama un medio audiovisual. El audio es primero, antes de las imágenes. El sonido llega a nuestros cuerpos sensorialmente. Sin intelectualización, solo somos golpeados primariamente, con él, golpea nuestra imaginación y es ilimitado", dijo Iñárritu.

Además de este reconocimiento, el proyecto de Guillermo del Toro fue el que se llevó el título de mejor mezcla de sonido en una película animada con un equipo conformado por los mezcladores de banda sonora y grabación de voces.

El premio fue celebrado en redes sociales por el realizador, quien a través de la cuenta oficial de la película animada compartió un mensaje de agradecimiento por el premio.

La lista completa de ganadores de la Cinema Audio Society es la siguiente:

Películas: acción en vivo

- Top Gun: Maverick

Mezclador de producción: Mark Weingarten

Mezclador de regrabación: Chris Burdon

Mezclador de regrabación: Mark Taylor

Mezclador de puntuación: Al Clay

Mezclador de puntuación: Stephen Lipson

Mezclador de Foley: Blake Collins CAS

Películas: animada

- Pinocho de Guillermo del Toro

de Guillermo Mezclador de diálogo original: Carlos Sotolongo

Mezclador de regrabación: Jon Taylor CAS

Mezclador de regrabación: Frank Montaño

Mezclador de partitura: Peter Cobbin

Mezclador de partitura: Kirsty Whalley

Mezclador de Foley: Tavish Grade

Películas: Documental

- Moonage Daydream

Mezclador de regrabación: Paul Massey

Mezclador de regrabación de CAS: David Giammarco

Mezclador de ADR de CAS: Jens Rosenlund Petersen

Películas no teatrales o series limitadas

- Obi-Wan Kenobi Episodio 6 Parte 1

Mezclador de producción: Julian Howarth

Mezclador de regrabación de CAS: Bonnie Wild

Mezclador de regrabación: Danielle Dupre

Mezclador de regrabación: Scott R. Lewis

Mezclador de ADR: Doc Kane

Mezclador de Foley de CAS: Jason Butler

Serie de televisión: una hora

- Better Call Saul T6:E13 "Saul Gone"

Mezclador de producción: Phillip W. Palmer CAS

Mezclador de regrabación: Larry Benjamin CAS

Mezclador de regrabación: Kevin Valentine

Mezclador ADR: Chris Navarro CAS

Mezclador de Foley: Stacey Michaels CAS

Serie de Televisión: 1/2 Hora

- Only Murders in the Building T2:E5 The Tell

Mezclador de producción: Joseph White Jr

Mezclador de regrabación de CAS: Penny Harold

Mezclador de regrabación de CAS: Andrew Garrett Lange

Mezclador de puntuación de CAS: Alan Demoss

Mezclador de ADR: Chris Navarro

Mezclador de Foley de CAS: Erika Koski

Televisión de No Ficción, Variedades o Música - Series o Especiales

- Fórmula 1: Drive to Survive T4:E9