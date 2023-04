Magazine Dreams

En el largometraje, galardonado con el US Dramatic, Special Jury Award: Creative Vision, de Sundance, el actor encarnó a un fisicoculturista que se obsesiona con un ídolo al que imita, con ganar un campeonato nacional y con obtener la aprobación de los jurados, al grado de que no distingue entre realidad y fantasía.

Desde un año antes de filmar la película, el histrión se dedicó a moldear su cuerpo con dos entrenadores físicos, un médico y un nutriólogo, y el resultado fue sorprendente.

"Acepto que ni yo mismo me reconocía. Fue una transformación asombrosa, pero también tiene que ver con que me esmeré en hacer todo lo que los especialistas me dijeron", dijo Majors (Creed III, Ant-Man and the Wasp: Quantumania) en sesión virtual para hablar del filme.