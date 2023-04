Entretenimiento en casa

THE LAST THING HE TOLD ME.

THE POPE ANSWERS

El Papa Francisco se reúne con 10 jóvenes (centennials) de alrededor del mundo para resolver algunas dudas. Los jóvenes, sin filtro o prejuicio exponen sus dudas y el Papa contesta en un lenguaje claro, fácil de comprender. Cuando le preguntan sobre el aborto y le regalan un pañuelo verde Francisco lo recibe con una sonrisa. Hablan los derechos de las mujeres, el rol de las mujeres en la Iglesia Católica, del machismo en la Iglesia. Pero también platican libremente de abuso sexual a menores por parte de miembros del clero y la valentía de las víctimas para denunciar tales delitos. Cuando le preguntan por la ideología de género, y Francisco platica que las puertas de la Iglesia están abiertas para todos.

THE MARVELOUS MRS.MAISEL

The Marvelous Mrs. Maisel regresó con los primeros tres capítulos de su temporada final, y todo parece indicar que están dispuestos a cerrar todas las historias.

La premiada serie, creada por Amy Sherman-Palladino, le da solución a varios conflictos que quedaban del año pasado desde el primer capítulo.

Midge, interpretada por la ganadora del Emmy Rachel Brosnahan, esta dispuesta a estar mas abierta en la búsqueda de nuevas oportunidades y eso la lleva a trabajar como guionista en un popular talk show nocturno.

De esta manera, la serie explota las dinámicas de oficina cuando el personaje protagónico es la única mujer en un equipo controlado por hombres en 1960.

Algo muy atinado y original de la nueva temporada es que le dedican los primeros minutos de cada capítulo a una serie de flashforwards para explorar lo que pasó con los personajes en los años 80. Que es mucho mejor que soltar todo en el último minuto.

The Marvelous Mrs. Maisel sigue siendo de lo mejor que se produce en streaming, vale mucho la pena.

THE LAST THING HE TOLD ME

The Last Thing He Told Me es una miniserie de suspenso, basada en el exitoso bestseller de Laura Dave, que adaptó su historia para la television y produjo el show junto con a Reese Witherspoon. Jennifer Garner interpreta a Hannah, una escultora que vive una vida tranquila con su marido y la hija de éste en Sausalito, California.

Una mañana, su tranquilidad es interrumpida, cuando su esposo, interpretado por Nikolaj Coster-Waldau de Game of Thrones, desaparece, dejando solo unas crípticas notas a su esposa e hija.

¿Estará involucrado en un fraude millonario de la compañía tecnológica para la cual trabaja? ¿O acaso es una situación del pasado lo que le hizo desaparecer?

Eso es lo que se tendrá que investigar Hannah, mientras intenta crear una relación funcional con su hijastra, interpretada por Angourie Rice.

Los que buscan entretenido suspenso quedarán satisfechos con The Last Thing He Told Me.