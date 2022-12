Se pone en acción

"Están mucho más humanizados los personajes, también hay mucha sensualidad, no sexualidad, de eso sí que hay mucho, además de mucho amor. Todo lo que conlleva al ser humano está en la serie, más allá del narcotráfico", afirmó.

Sedek ha participado en cuatro temporadas de El Señor de los Cielos; entró desde la quinta entrega.

Como actor, aseguró, lo ha proyectado muchísimo ser parte de esta historia y confía que pronto se noten los frutos.

El venezolano desea con todo su corazón protagonizar en el 2023 su primer proyecto estelar.

En mi carrera ha significado muchísimo ser parte de la serie, no sólo a nivel profesional sino personal, me ha hecho estar en México, que es para mí un regalo.

"Me ha hecho tener la oportunidad de hacer crecer un personaje dentro de cuatro temporadas en las que he tenido la oportunidad de trabajar. Está siendo para mí una experiencia transformadora, que ha pasado rapidísimo. Yo estoy abierto a hacer mil 500 personajes, los que me ofrezcan, que es lo que siempre queremos los actores. Estoy abierto a experimentar en otras latitudes".