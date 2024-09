76ª edición de los Premios Emmy: Nominados y Favoritos

LOS ÁNGELES. — "Shogun" podría tener una noche épica, "The Bear" podría arrasar por segunda vez en menos de un año, y "Baby Reindeer" pasó de ser un caballo negro a una fuerte contendiente en la 76ª edición de los Premios Emmy que se celebrará el domingo.

De vuelta a su fecha tradicional de mediados de septiembre, de una edición retrasada por las huelgas de Hollywood en enero, los Emmy se transmitirán en vivo por ABC desde el Teatro Peacock en el centro de Los Ángeles. El dúo de padre e hijo de Eugene y Dan Levy, las estrellas ganadoras de los Emmy 2020 con su programa "Schitt's Creek", serán anfitriones.

A continuación, un vistazo a cómo podría desarrollarse la noche en las categorías principales.





¿Dónde se pueden ver los Emmy?

El espectáculo comienza a las 8 p.m. de Nueva York (0000 GMT) y se transmite en vivo en Estados Unidos por ABC, un canal disponible con antena, así como en proveedores de cable y satélite.

Los Emmy también ver en vivo a través de los servicios de streaming que tienen a ABC en su programación, como Hulu+ Live TV, YouTube TV y FuboTV. Para aquellos que no tienen un servicio de streaming con TV en vivo, la gala se podrá ver el lunes en Hulu.

En Latinoamérica se podrán ver por TNT y por el servicio de streaming Max.





¿Quién está nominado a mejor serie dramática?

Puede que sea imposible frenar el impulso de "Shogun". Con sus 14 victorias en los premios Emmy de las Artes Creativas el fin de semana pasado, la serie de FX sobre la politiquería señorial en el Japón feudal ya ha establecido un récord de más premios Emmy para una sola temporada de una serie.

El domingo por la noche puede extender su récord con seis premios más, y los pronosticadores de la industria predicen que los obtendrá todos.

El programa se apoderó de los Emmy en las categorías principales cuando cambió de la categoría de serie limitada a la categoría de drama en mayo, tras comenzar a desarrollar más temporadas. Y de alguna manera ha sido favorita de los Emmy desde sus inicios principio. En la época dorada de la miniserie, la "Shogun" original de 1980, basada en la novela histórica de James Clavell, ganó tres premios, incluido el de mejor serie limitada.

Si enfrenta alguna competencia por el premio al mejor drama, podría ser para la sexta y última temporada de "The Crown", el único programa entre los nominados que ha ganado previamente en la categoría que solía dominar la retirada "Succession".

El astro veterano de cine Hiroyuki Sanada, nominado a mejor actor, y Anna Sawai, nominada a mejor actriz, están encaminados a convertirse en los primeros actores japoneses en ganar un Emmy.

Sanada podría enfrentar un desafío con Gary Oldman, quien ha estado creando silenciosamente uno de los mejores papeles de su carrera en Apple TV+ como el jefe de espías Jackson Lamb en "Slow Horses".

La competencia de Sawai proviene de la luminaria del Emmy Jennifer Aniston de "The Morning Show", quien sólo ha ganado una vez antes en 10 nominaciones. Imelda Staunton también podría por interpretar a la reina Isabel II en "The Crown".





El panorama de la comedia

Este parece ser el año de FX, que también está en una probable vuelta de victoria para "The Bear".

"The Bear" se llevó a casa la mayoría de los Emmy de comedia en enero por su primera temporada, y se espera que haga lo mismo el domingo por su segunda, que incluye nominaciones a mejor serie de comedia, mejor actor para Jeremy Allen White y mejor actor de reparto para Ebon Moss-Bachrach.

Ayo Edebiri, actual mejor actriz de reparto, pasa a la categoría de actriz principal por un personaje que es esencialmente coprotagonista de la comedia dramática culinaria. Eso significa que se enfrentará a Jean Smart, dos veces ganadora en la categoría de "Hacks" que regresa a la competencia después de un año de descanso.

Meryl Streep, una de varios ganadores del Oscar entre los nominados de la noche, podría ganar su cuarto Emmy que se sumaría a su tres Oscar. Está nominada a mejor actriz de reparto en una comedia por "Only Murders in the Building".





Categorías de series limitadas

Otra ganadora múltiple del Oscar, Jodie Foster, podría obtener su primer Emmy a la mejor actriz en una serie limitada por "True Detective: Night Country".

La serie de HBO que presenta a Foster como una jefa de policía que investiga muertes misteriosas en la oscuridad de un invierno en el norte de Alaska fue la principal nominada entre las series limitadas o de antología. La actriz afroindígena Kali Reis podría convertirse en la primera mujer indígena en ganar un Emmy en la categoría de actriz de reparto.

Hace unos meses parecía que la serie competiría con "Fargo" por los principales premios, pero la oscura y peculiar "Baby Reindeer" de Netflix cobró fuerza en las vísperas de las nominaciones y ahora es la elección popular para mejor serie limitada, mejor actor para su creador y astro Richard Gadd y mejor actriz de reparto para la mujer que interpreta a su acosadora, Jessica Gunning.

La categoría de Gadd también incluye a Andrew Scott por "Ripley" de Netflix, y a Jon Hamm, quien tiene dos posibilidades de ganar su segundo Emmy por su nominación por "Fargo" y como actor de reparto en un drama por "The Morning Show".