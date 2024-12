Lidera 'Emilia Pérez' los Globos de Oro con 10 nominaciones

Por: Agencia Reforma

Tras el éxito de Anatomía de una Caída el año pasado, otra cinta francesa volverá a tomar gran impulso en los Globos de Oro de 2025 gracias a Emilia Pérez, de Jacques Audiard, que consiguió 10 nominaciones.

Este lunes, la gala de premios anunció las películas y series que aspiran a llevarse una estatuilla el próximo 5 de enero, con el controvertido filme musical ubicado en México liderando las categorías de cine.

Emilia Pérez, una cinta rodada casi íntegramente en español y que mezcla géneros como el musical, el thriller, la comedia negra y hasta la telenovela, fue nominada a mejor película musical.

También brilló en mejor dirección, mejor actriz de reparto (Selena Gómez y Zoe Saldana), mejor guión, mejor película en lengua extranjera, mejor música y mejor canción (para las rolas "El Mal" y "Mi Camino").

La protagonista del filme, Karla Sofía Gascón, fue nominada a mejor actriz, convirtiéndose en la primera artista trans en conseguir tal logro en la historia de los premios, en la categoría de cine. MJ Rodríguez, de la serie Pose y también actriz trans, ya fue coronada en 2022, aunque en el bloque de televisión.

Gascón tendrá una fuerte competencia en la categoría, pues se enfrentará a Amy Adams por Nightbitch; Cynthia Erivo por Wicked; Mikey Madison por Anora; Demi Moore por La Sustancia y Zendaya por Desafiantes.

Emilia Pérez cuenta la historia de un narcotraficante mexicano que decide someterse a una transición de género para cambiar radicalmente su vida. Gracias a este papel dual, Gascón ya hizo historia en Cannes al ganar el premio a mejor actriz junto al resto de sus compañeras en el filme, Zoe Saldaña, Selena Gómez y Adriana Paz.

El filme de Audiard se enfrentará a otras favoritas de este año por mejor película musical o de comedia, como Anora, Desafiantes, A Real Pain, La Sustancia y Wicked.

En el apartado de mejor película dramática, las nominadas fueron The Brutalist, A Complete Unknown, Conclave, Duna: Parte Dos, Nickel Boys y September 5.

The Brutalist, de Brady Corbet, uno de los dramas favoritos para destacar fuertemente en la próxima entrega del Óscar, consiguió siete nominaciones, la segunda cinta con más menciones en la gala. Además de brillar en mejor película dramática, los protagonistas de la película, Adrien Brody y Felicity Jones, competirán en las categorías actorales, al igual que Guy Pearce como actor de reparto.

La tercera cinta más nominada de este año fue Conclave, con seis menciones, seguida de cerca por La Sustancia, que logró cinco nominaciones, destacando dos de actuación para Demi Moore y Margaret Qualley.

En el apartado televisivo, el programa más nominado este lunes fue The Bear, con cinco menciones, incluyendo mejor serie de comedia, mejor actor de comedia (Jeremy Allen White) y mejor actriz de comedia (Ayo Edebiri), así como las interpretaciones de Ebon Moss-Bachrach y Liza Colón-Zayas en actuación de reparto.

The Bear se enfrentará a Abbott Elementary, The Gentlemen, Hacks, Nobody Wants This y Only Murders in the Building en el reinado de las series de comedia.

Los actores Mindy Kaling y Morris Chestnut fueron los encargados de anunciar las nominaciones este lunes, conformadas por 27 categorías divididas en cine y televisión.

La comediante Nikki Glaser será la primera mujer en conducir en solitario los Globos de Oro, que se emitirán en vivo el próximo domingo 5 de enero, y se podrán ver en streaming a través de Paramount+.

"Estoy muy agradecida por este papel que desempeño. Es el pináculo de mi carrera hasta ahora. ¡He alcanzado mi Everest al presentar los Globos! Espero que sea algo que pueda volver a hacer", dijo Glaser en un comunicado de prensa de la gala.

Durante el anuncio, se adelantó que previo a la ceremonia se realizará una comida especial para presentar los premios especiales a la actriz Viola Davis, quien recibirá el premio Cecil B. DeMille por su trayectoria, y el actor Ted Danson, quien obtendrá el premio Carol Burnett a la excelencia televisiva. En años anteriores, estos galardones se daban dentro de la gala principal.

LISTA DE NOMINADOS

Mejor Actor en Serie de Drama

Donald Glover, Mr. and Mrs. Smith

Jake Gyllenhaal, Presumed Innocent

Gary Oldman, Slow Horses

Eddie Redmayne, The Day of the Jackal

Hiroyuki Sanada, Shogun

Billy Bob Thornton, Landman

Mejor Música Original

Volker Bertelmann, Conclave

Daniel Blumberg, The Brutalist

Kris Bowers, Robot Salvaje

Clément Ducol, Camille, Emilia Pérez

Trent Reznor & Atticus Ross, Desafiantes

Hans Zimmer, Duna: Parte Dos

Mejor Serie Limitada, Antológica o Película Hecha para Televisión

Bebé Reno

Disclaimer

Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story

The Penguin

Ripley

True Detective: Night Country

Mejor Actor en Película de Comedia o Musical

Jesse Eisenberg, A Real Pain

Hugh Grant, Hereje

Gabriel LaBelle, Saturday Night

Jesse Plemons, Kinds of Kindness

Glen Powell, Hit Man

Sebastian Stan, Un Hombre Diferente

Mejor Actriz de Reparto en Televisión

Liza Colón-Zayas, The Bear

Hannah Einbinder, Hacks

Dakota Fanning, Ripley

Jessica Gunning, Bebé Reno

Allison Janney, The Diplomat

Kali Reis, True Detective: Night Country

Mejor Película en Lengua Extranjera

All We Imagine as Light

Emilia Pérez

The Girl with the Needle

I'm Still Here

The Seed of the Sacred Fig

Vermiglio

Mejor Actor de Reparto en Televisión

Tadanobu Asano, Shogun

Javier Bardem, Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story

Harrison Ford, Shrinking

Jack Lowden, Slow Horses

Diego Luna, La Máquina

Ebon Moss-Bachrach, The Bear

Mejor Canción Original

"Beautiful That Way", de 'The Last Showgirl'. Música y Letra: Miley Cyrus, Lykke Li y Andrew Wyatt

"Compress/Repress", de 'Desafiantes'. Música y Letra: Trent Reznor, Atticus Ross y Luca Guadagnino

"El Mal",, de 'Emilia Pérez'. Música y Letra: Clément Ducol, Camille y Jacques Audiard

"Forbidden Road", de 'Better Man'. Música y Letra: Robbie Williams, Freddy Wexler y Sacha Skarbek

"Kiss The Sky", de 'Robot Salvaje'. Música y Letra: Delacey, Jordan Johnson, Stefan Johnson, Maren Morris, Michael Pollack y Ali Tamposi

"Mi Camino", de 'Emilia Pérez'. Música y Letra: Clément Ducol and Camille

Mejor Actriz en Serie de Comedia o Musical

Kristen Bell, Nobody Wants This

Quinta Brunson, Abbott Elementary

Ayo Edebiri, The Bear

Selena Gomez, Only Murders in the Building

Kathryn Hahn, Agatha All Along

Jean Smart, Hacks

Mejor Actriz en Serie Limitada, Antológica o Película Hecha para Televisión

Cate Blanchett, Disclaimer

Jodie Foster, True Detective: Night Country

Cristin Milioti, The Penguin

Sofía Vergara, Griselda

Naomi Watts, Feud: Capote vs. The Swans

Kate Winslet, The Regime

Mejor Película Animada

Flow

Intensa-mente 2

Memoir of a Snail

Moana 2

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

Robot Salvaje

Mejor Actriz de Reparto en una Película

Ariana Grande, Wicked

Selena Gomez, Emilia Pérez

Felicity Jones, The Brutalist

Margaret Qualley, La Sustancia

Isabella Rossellini, Conclave

Zoe Saldaña, Emilia Pérez

Mejor Guion

Jacques Audiard, Emilia Pérez

Sean Baker, Anora

Brady Corbet y Mona Fastvold, The Brutalist

Jesse Eisenberg, A Real Pain

Coralie Fargeat, La Sustancia

Peter Straughan, Conclave

Mejor Actor en Serie de Comedia o Musical

Adam Brody, Nobody Wants This

Ted Danson, A Man on the Inside

Steve Martin, Only Murders in the Building

Jason Segel, Shrinking

Martin Short, Only Murders in the Building

Jeremy Allen White, The Bear

Mejor Actor en Serie Limitada, Antológica o Película Hecha para Televisión

Colin Farrell, The Penguin

Richard Gadd, Bebé Reno

Kevin Kline, Disclaimer

Cooper Koch, Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story

Ewan McGregor, A Gentleman in Moscow

Andrew Scott, Ripley

Mejor Actriz en Serie de Drama

Kathy Bates, Matlock

Emma D'Arcy, House of the Dragon

Maya Erskine, Mr. and Mrs. Smith

Keira Knightley, Black Doves

Anna Sawai, Shogun

Keri Russell, The Diplomat

Mejor Director

Jacques Audiard, Emilia Pérez

Sean Baker, Anora

Edward Berger, Conclave

Brady Corbet, The Brutalist

Coralie Fargeat, La Sustancia

Payal Kapadia, All We Imagine as Light

Mejor Serie de Drama

The Diplomat

Mr. and Mrs. Smith

Shogun

El Juego del Calamar

Slow Horses

The Day of the Jackal

Mejor Actor de Reparto en una Película

Yura Borisov, Anora

Kieran Culkin, A Real Pain

Edward Norton, A Complete Unknown

Guy Pearce, The Brutalist

Jeremy Strong, El Aprendiz

Denzel Washington, Gladiador II

Mejor Actriz en Película de Comedia o Musical

Amy Adams, Nightbitch

Cynthia Erivo, Wicked

Karla Sofía Gascón, Emilia Pérez

Mikey Madison, Anora

Demi Moore, La Sustancia

Zendaya, Desafiantes

Mejor Serie de Comedia o Musical

Abbott Elementary

The Bear

The Gentlemen

Hacks

Nobody Wants This

Only Murders in the Building

Logros Cinematográficos y de Taquilla

Alien: Romulus

Beetlejuice Beetlejuice

Deadpool & Wolverine

Gladiador II

Intensa-mente 2

Twisters

Wicked

Robot Salvaje

Mejor Stand-Up

Jamie Foxx, What Had Happened Was

Nikki Glaser, Someday You'll Die

Seth Meyers, Dad Man Walking

Adam Sandler, Love You

Ali Wong, Single Lady

Ramy Youssef, More Feelings

Mejor Actor en Película de Drama

Adrien Brody, The Brutalist

Timothée Chalamet, A Complete Unknown

Daniel Craig, Queer

Colman Domingo, Sing Sing

Ralph Fiennes, Conclave

Sebastian Stan, El Aprendiz

Mejor Actriz en Película de Drama

Pamela Anderson, The Last Showgirl

Angelina Jolie, Maria

Nicole Kidman, Babygirl

Tilda Swinton, La Habitación de al Lado

Fernanda Torres, I'm Still Here

Kate Winslet, Lee

Mejor Película Musical o de Comedia

Anora

Desafiantes

Emilia Pérez

A Real Pain

La Sustancia

Wicked

Mejor Película de Drama

The Brutalist

A Complete Unknown

Conclave

Duna: Parte Dos

Nickel Boys

September 5