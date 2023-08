A televisión abierta

Monterrey, N.L.

"Esta es una gran oportunidad para que las personas se puedan ver reflejadas y buscar esa ayuda que necesitan como lo hicieron todas las mujeres que vivieron con este señor (Andrade)" Scarlet Gruber Actriz

Todo el abuso físico, emocional y psicológico que sufrió Gloria Trevi de parte de su mánager Sergio Andrade, también se verá por televisión abierta.

Luego del estreno el pasado 11 de agosto de Ellas Soy Yo Gloria Trevi por la plataforma VIX, se dio a conocer que a partir del lunes 4 de septiembre iniciará sus transmisiones por señal abierta a las 21:30 horas por Las Estrellas.

TRAS ÉXITO EN VIX

"Estoy muy emocionada de que llegue al público de Las Estrellas, creo que va a ser algo maravilloso que pueda llegar a todos los rinconcitos de México, me da muchísima emoción. Ha tenido mucho éxito en VIX y esperemos que así sea en Las Estrellas también", expresó Scarlet Gruber protagonista de la serie.

La actriz, quien interpreta a Trevi en su etapa adulta, alertó que es una historia cruda y fuerte por el exceso de abuso que ejerció Andrade sobre la cantante y todas las jóvenes a las que embaucó con la promesa que convertirlas en estrellas de la música.

RETO ACTORAL

"Apenas está comenzando, se va poniendo más fuerte", aseguró Scarlet respecto a lo que el público ha podido ver por VIX.

Dar vida a la cantante de "Pelo Suelto" y "Dr. Psiquiatra" espera se convierta en el parteaguas de su carrera.

Ponerse en los "Zapatos Viejos" de Gloria fue un reto actoral y emocional para la actriz venezolana.

"Para mí fue un gran regalo actoral, siempre había soñado con hacer un personaje que pudiera desenvolverme en el escenario, fui bailarina de ballet muchísimos años. Tenía esas ganas de poder pisar un escenario como actriz. Este personaje llegó a mí para evolucionarme como actriz y persona", expresó.

HISTORIA MEDIÁTICA

Aunque sabe que la historia por ser mediática genera tanto críticas positivas como negativas, ella prefiere enfocarse con lo bonito que fue ser parte de Ellas Soy Yo, producida por Carla Estrada.

Y aunque con la cantante apenas tuvo dos llamadas, sin abordar nada acerca de la trama, la artista regiomontana sí le advirtió que tendría que ser fuerte.

"No pude compartir mucho con Gloria. La primera llamada fue para la conferencia de prensa donde me dijo que tenía que ser muy fuerte, en ese momento yo dije: ´Claro, voy a tener que ser fuerte, es un personaje retador´, pero no me imaginé a qué nivel hasta que empecé a ver las entrevistas y los testimonios de las niñas, hubo un momento en el que tuve que salir de la oficina porque no pude más", recordó Scarlet.

LOS ABUSOS

"Los abusos que sufrió Gloria fueron extraordinarios, es una cosa que no te puedes imaginar. Yo no tenía conciencia de ese nivel de abuso, te puedo decir que esta serie me ha vuelto más consciente. Yo fui una niña sobreprotegida por mi mamá, gracias a Dios nunca viví ningún tipo de abuso".

La actriz insistió que Yo Soy Ellas tiene como meta empatizar con personas que, como la cantante, han sufrido o sufren de abuso para que busquen ayuda.